سم قاتل .. أوعى تاكله حتى لو ببلاش.. الصحة تحذر من تناول هذا النوع من السمك

السمك من الأطعمة التي يفضلها الكثير من الأشخاص نظرا لوجود الكثير من الأنواع واحتوائه علي الكثير من المعادن والفيتامينات المختلفة ، يعد البلطي من اكثر أنواع الأسماك انتشارا في مصر لاحتوائه علي قيمة غذائية كبيرة وسعره الرخيص الذي يلائم الجميع ، لكن في بعض الأوقات يتم بيع سمك بلطي فاسد يؤدي الي الإصابة بأمراض صحية خطيرة.

ولا تستطيع ربات المنزل التفرقة بين السمك البلطي الطازج والسمك الفاسد الذي يباع في الأسواق، ويؤدي الي الإصابة بالكثير من الأمراض والتسمم الغذائي .

علامات تتأكد منها اذا كان السمك البلطي طازجا ام فاسدا:

هناك بعض العلامات التي تؤكد ان السمك طازجا أو فاسدا يجب أخذها في الاعتبار مثل:

1- ملمس السمك فعند الضغط علي السمك بإصبعك يترك علامة فهذا دليل علي ان السمك فاسد وان لم تترك علامة فهذا يدل علي ان السمك طازج.

2- من اهم العلامات التي تظهر اذا كان السمك طازجا هي عيون السمكة وخياشيمها ، فالسمك الطازج تكون الخياشيم لونها وردي او احمر ، اما اذا كان لون الخياشيم مائل الي السواد فهذا يعني ان السمك فاسدا، والعيون الجامعة تدل علي ان السمك طازج علي عكس السمك الفاسد.

3- قشور السمك اللامعة تدل علي ان السمك طازج علي عكس السمك الفاسد التي تكون فيه القشور باهتة.

4- السمك الطازج يكون نسيجه متماسكا عكس السمك الفاسد يكون قوامه طريا.

5- رائحة السمك الطازج تشبه البحر بعكس السمك الفاسد تصدر منه رائحة كريهة مثل الأمونيا.