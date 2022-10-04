تحولت لهيكل عظمي!! إطلالة صادمة لجميلة التسعينات أمل إبراهيم تبكي الجمهور!! لن تصدق ما حدث لها!!

تصدرت الفنانة أمل إبراهيم مؤشرات البحث وأحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت فيها وهي تعاني من النحافة الشديدة.

وظهرت الفنانة الكبيرة وذلك على هامش تكريمها في مهرجان القاهرة الدولي للدراما، بحجاب "ذهبي" اللون وفستان أسود أنيق، وقد بدا عليها تقدمها في السن خاصة وان انحناء ظهرها ونحالتها بان عليها من الصورة الظاهرة.

وقالت أمل إبراهيم على المسرح عقب تسلمها التكريم: أخواتي وحبايبي عايزة أوضح نقطة صغيرة، خرجت من الفن ربنا سبحانه وتعالى وسع لي رزقي، عشان أربي نفسي وأربي ابني والحمد لله بعد ما لقيتني بقرب من الله سبحانه وتعالى اعتذرت لكل اللي سألني ليه مش عايزة تشتغلي.

وأضافت أمل إبراهيم: لقيتني اتسحبت للصلاة والحاجات دي ويمكن كانت إشارة ورسالة من الله، وأنا بحب ابني وبخاف عليه لأني ماليش في الدنيا غيره، متزعلوش مني وأنا متابعة كل حاجة.

يعد فيلم البرنسيسة عام 2013، هو آخر أعمال أمل إبراهيم الفنية، وضم الفيلم العديد من الفنانين، منهم علا غانم، راندا البحيري، ضياء الميرغني، أحمد يحيى، إحسان الترك، وإخراج وائل عبد القادر.