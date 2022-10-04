في اخر الليل شابة شديدة الجمال تسمع أصوات غريبة ومخيفه في منزلها فقامت بوضع كاميرات مراقبة .. وفي الصباح إكتشفت المفاجأة التي جعلتها بحالة صدمة

أصيبت سيدة جميلة بحالة صدمة بعد إنتقالها للسكن في منزل جديد بولاية أريزنا بالولايات المتحدة الأمريكية، بسبب زوار نصف الليل الذين كانوا يقرعون الباب .

وقالت صحيفة “ ديلي ميل” البريطانية، إن سيدة قامت بنقل سكنها من مكان إلى آخر، ولكن كانت تشعر بالقلق أثناء الليل فور إنتقالها إلى السكن الجديد بسبب قرع الباب كل يوم في منتصف الليل .



قالت السيدة أنها كانت تستيقظ ليلا وتسمع صوت أحد يطرق الباب و حينما تخرج لتفتح الباب لا تجد أحدا، ما أثار دهشتها ودفعها للتحقق من الأمر .

وأضافت السيدة أنها قامت بتركيب كاميرات للمراقبة و ثبتتها أعلى باب المنزل الذي تسكن فيها، و تكون الزاوية عمودية على مقدمة الباب لترى وجه الشخص الذى يقف أمام الباب.

وفوجئت السيدة أن من يقرع الباب في منتصف الليل ليس شخصا، بل طائرا، فقد أوضحت كاميرات المراقبة أن هناك بومتين تقومان بقرع الباب يوميا بحثا عن الطعام .