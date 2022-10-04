هذه الطفلة البريئة أصبحت من اهم وأجمل الممثلات حازت على جائزة أفضل ممثلة لعام 2016.. لن تصدق من تكون؟!

بدأت مسيرتها كراقصة مع "فرقة سهام بلخوجة"، ثم دخلت عالم التمثيل، وشاركت في العديد من المسلسلات، منها.

"نجوم الليل" الجزء الرابع، و"لأجل عيون كاترين" 2012، "ألف ليلة وليلة" 2015، "شهادة ميلاد" 2016، "أبواب الشك"، و"السهام المارقة"، و"نسر الصعيد" 2018، "أبو جبل" 2019، "حرقة"، و"لعبة نيوتن" 2021.

انها الفنانة التونسية عائشة بن أحمد التي لعبت أدواراً متنوعة في عدة أفلام، أبرزها: "صديقي الأخير" 2012، "خميس عشية" 2013، "عزيز روحو" 2015، "زيزو" 2016، الخلية" 2017، "الفلوس" 2018، "كان لك معايا" 2020، إضافةً إلى مشاركتها في "مسرحية زنقة النساء" 2013.