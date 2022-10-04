بحزن شديد.. إفلاس بطل فيلم طباخ الريس وضياع ثروته بالكامل يهز الوسط الفني .. ما قاله النجم الشهير أبكى قلوب الجميع!!

كشف الفنان المصري القدير خالد زكي تفاصيل صادمة مؤخرا عن تدهور حالته المادية وافلاسه منذ أكثر من 10 سنوات.

وقال خالد زكي: أنا ليس لدي رصيد مادي في البنك؛ لأني للأسف مشيت بطريقة كان الناس بتختلف معي بها، وهي اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب فكنت بحب أعيّش أهلي وأخليهم سعداء وكان بالنسبة لي أنا آخر حاجة أفكر فيها خالص فمعملتش حاجة خالص لي.

وأضاف: الظروف المادية بتلخبطني ومينفعش أقول ده.. عشان محدش يقول الفنان الفلاني مايعرفش يجيب كذا.. ومن 2011 بيعت عربيتي على أمل إن الظروف لما تتحسن هجيب عربية، والحمد لله الظروف اتحسنت كوضع أمني ولكن أنا لحد دلوقتي بركب عربية مراتي ومش قادر أجيب عربية؛ لأني بفكر إن الفلوس اللي ممكن أجيب بيها عربية أقدر اصرفها في الأكل والالتزامات، وبحس بقهر من جوايا على الأحوال المادية بالنسبة لجيلنا.

ولد الفنان خالد زكي في مدينة القاهرة عام 1950 وهو حاصل على باكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية.

بدايته كانت في فيلم "مدرسة المراهقين" مع الفنان الكبير فؤاد المهندس وشويكار وحسن مصطفى ومن إخراج أحمد فؤاد عام 1973.

خلال فترة السبعينات شارك في العديد من الأعمال وهي: فيلم "عايشين للحب"، فيلم "المنحرفون"، فيلم "حبيبة غيري"، مسلسل "الضباب"، فيلم "اذكريني"، مسلسل "طيور الصيف" وفيلم "لعنة الزمن".

خلال فترة الثمانينات شارك العديد من الأعمال وهي: مسلسل "وإهتزت الأرض"، فيلم "مع تحياتي لأستاذي العزيز"، مسلسل "حب بلا ضفاف"، فيلم "جدعان باب الشعرية"، فيلم "القضية رقم 1"، مسلسل "دعوة للحب"، مسلسل "الشهد والدموع" الجزء الثاني، فيلم "سترك يارب"، مسلسل "الأبناء"، فيلم "الشاهد الأخرس"، فيلم "قاهر الزمن" وفيلم "إحنا اللي سرقنا الحرامية".

خلال فترة التسعينات شارك في العديد من الأعمال وهي: مسلسل "الآنسة كاف"، مسلسل "لعبة الأيام"، مسلسل "زمن الأقوياء" ومسلسل "هوانم جاردن سيتي" الجزء الثاني.

خلال سنوات الألفين شارك في العديد من الأعمال وهي: مسلسل "دنيا عجب"، مسلسل "حرس سلاح"، مسلسل "وحلقت الطيور نحو الشرق"، مسلسل "رحلة العمر"، مسلسل "بيت من قطعتين"، مسلسل "الطارق"، مسلسل "مشوار امراة"، مسلسل "رياح الغدر"، مسلسل "أحلام عادية"، فيلم "السفارة فى العمارة"، فيلم "فتح عينيك"، فيلم "ملاكي اسكندرية"، فيلم "وش إجرام"، مسلسل "قيود من نار"، مسلسل "من أطلق الرصاص علي هند علام"، فيلم "الشياطين"، مسلسل "وعادت القلوب"، فيلم "ذكريات العام الماضي"، فيلم "طباخ الريس"، مسلسل "دموع في نهر الحب" ومسلسل "أرواح هادئة" مسلسل صاحب السعادة ومسلسل الاخ