مصر تستفيق على واقعة مؤلمة ابكت الملايين.. وفاة اب أثناء تشييع جثمان ابنته كمدا عليها ( شاهد الفيديو )

استفاقت مصر اليوم على واقعة مؤلمة حيث عم الحزن الشديد قرية النخاس المصرية التابعة لمركز الزقازيق بالشرقية، عقب وفاة أب أثناء تشييع جثمان نجلته التي توفيت فجأة.



وقالت صحيفة اليوم السابع المصرية، إن السيدة رباب صبري الحديدي 33 عاما، تعرضت لأزمة صحية مفاجأة في ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة، حيث تعاني من مرض السكر في مرحلة متأخرة، وتتعرض لنوبات غيبوبة كل فترة.

وأضافت الصحيفة أن أسرة السيدة ظلت لساعات تستغيث بالأطباء، ولم يلب الاستغاثة سوى طبيب كبير في السن، وعندما وقع الكشف عليها تبين وفاتها.



وأشارت إلى أنه أثناء مراسم تشييع جثمان الفقيدة عقب صلاة الجمعة، سقط والدها صبري الحديدي بالمعاش مغشيا عليه، وأثناء تلقيه الإسعافات الأولية والكشف عليه تبين وفاته هو الآخر.



وبحسب ما روت الصحيفة عن أهالي القرية، فإن الفقيدة كانت طيبة القلب وتعيش مع والدها منذ انفصالها عن زوجها هي ونجلها.