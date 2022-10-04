أقوى منشط طبيعي على وجه الأرض .. زيت الزيتون اصبح سلاح المتزوجين الفتاك يعمل على زيادة الرغبة لكلا الطرفين ( اتبع هذه الطريقة الجبارة)

دراسات حديثة تشير إلى أن حمض الأوليك يقلل الالتهاب وقد يكون له آثار مفيدة على الجينات المرتبطة بالسرطان، كما أن الدهون الأحادية غير المشبعة مقاومة تمامًا للحرارة العالية، مما يجعل زيت الزيتون البكر الممتاز خيارًا صحيًا للطهي، ونتحدث هنا عن فوائد إضافية وهي وزيت الزيتون على الريق للجنس.

ما هي فوائد زيت الزيتون على الريق للجنس

هل أنت مستعد لقتل عصفورين بحجر واحد؟ من الأفضل البدء في استخدام زيت الزيتون على الريق لأن بحثًا جديدًا مذهلًا وجد أنه سيعزز أيضًا الانتصاب.

وجدت دراسة جديدة نشرتها جامعة أثينا أن زيت الزيتون يمكن أن يكون أكثر فائدة من الفياجرا عندما يتعلق الأمر بحياتك الجنسية.

بعد تحليل مجموعة من أكثر من 600 رجل، وجد العلماء أن أولئك الذين يتبعون حمية غنية بزيت الزيتون يعانون من مشاكل أقل في الأداء الجنسي. يعزو الباحثون ذلك إلى صحة الأوعية الدموية، ودعم الدورة الدموية، حتى القضيب.

وفي الوقت نفسه، أدى استهلاك ما لا يقل عن تسعة ملاعق كبيرة أسبوعيًا إلى تقليل فرصة الإصابة بالعجز الجنسي ومستويات أعلى بكثير من هرمون التستوستيرون.

تشير النتائج أيضًا إلى أن حمية البحر الأبيض المتوسط ​​يمكن أن تقلل من خطر ضعف الانتصاب بنسبة تصل إلى 40 في المائة.

يحافظ على صحة الأوعية الدموية ويساعد الرجال في الحفاظ على الوظيفة الجنسية. ومن بين جميع مكونات النظام الغذائي المتوسطي، فإن زيت الزيتون له تأثير خاص على توسع الأبهر والوظيفة الجنسية أيضًا.فوائد زيت الزيتون والليمون على الريق للجنس

يمكن أن يساعد زيت الزيتون والليمون على الريق في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون - وهو هرمون الذكورة الرئيسي.

تشير النتائج إلى أن زيت الزيتون يمكن أن يقدم خيارًا أفضل على المدى الطويل من الفياجرا للحفاظ على براعة الرجل في غرفة نوم.

ضعف الانتصاب، المعروف أيضًا باسم الضعف الجنسي، هو عدم القدرة على الحصول على التصلب والحفاظ عليه. لكن باحثين يونانيين وجدوا أن نظامًا غذائيًا غنيًا بزيت الزيتون مع الليمون على الريق يحافظ على صحة الأوعية الدموية - ويعزز الدورة الدموية للأعضاء الرئيسية.

الرجال الذين يتبعون نظامًا غذائيًا متوسطيًا

- لا سيما الذين يستهلكون الكثير من زيت الزيتون والليمون

- يعانون من خطر إصابتهم بالعجز الجنسي ينخفض ​​بنسبة تصل إلى 40 في المائة في كبار السن.

فوائد زيت الزيتون والعسل على الريق للجنس

النظام الغذائي المتوسطي الذي فيه زيت الزيتون والعسل يعزز استمرار العلاقة الجنسية على المدى الطويل. تغييرات صغيرة في نظامك الغذائي، على سبيل المثال إضافة بعض زيت الزيتون بدلاً من الزبدة مفيدة للغاية.

إذا كنت ترغب في الاستمتاع بحياة جنسية مثمرة، فحاول استبدال الزبدة بزيت الزيتون مع العسل على الريق.

يعالج هذا الخليط الأسباب سواء نفسية أو جسدية، من التوتر والاكتئاب إلى الحالات التي تؤثر على تدفق الدم، بما في ذلك أمراض القلب والسكري.

ضعف الانتصاب عادة ما يكون حوالي 80 في المائة من أمراض القلب والأوعية الدموية [القلب]. "تغيير حالة القلب والأوعية الدموية تعمل على تحسن في وظيفة الانتصاب

- هذه الدراسة تعزز هذه الرسالة."