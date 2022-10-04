خمن من تكون هذه الطفلة أصبحت من أشهر فنانات جيلها.. تزوجت 3 مرات وورثت جمال والدتها الروسية.!

ولدت الفنانة نيللي كريم في مدينة الإسكندرية عام 1974 لأب مصري وأم روسية.

رحلت في أواخر السبعينات مع عائلتها لتقيم في روسيا لمدة عشر سنوات حيث أدخلها والداها مدرسة لتعليم رقص الباليه بعد اكتشافهما موهبة ابنتهما بالإضافة إلى مدرستها الأساسية.

عادت إلى مصر عام 1991 وتخرجت من معهد الباليه باكاديمية الفنون واتجهت الى الدراسات العليا في إخراج فن الباليه. اشتركت في دار الأوبرا المصرية وبدأت تعرف كواحد من أفضل راقصات الباليه. شاركت في العديد من عروض الباليه في المهرجانات في مصر وروسيا ودول أخرى وحصلت على العديد من الجوائز منها جائزة تقديرية كأفضل راقصة باليه من مسابقة الباليه العالمية في اليابان والجائزة الأولى من مسابقة القاهرة لرقص الباليه بالإضافة إلى جائزة الدولة الروسية التقديرية.

عام 1999 عرض عليها المخرج أشرف لولي المشاركة في فوازير حلم ولا علم مع الفنان صلاح عبد الله وبالفعل شاركت بها.

لفت أدائها المتميز في الفوازير نظر سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة فطلبت إلى المخرج عادل الأعصر ضمها إلى فريق عمل مسلسل وجه القمر الذي تم عرضه عام 2000. ومن هنا كانت انطلاقتها كممثلة متميزة.

كانت متزوجة في تسعينات القرن العشرين من والد أبنائها «كريم» و«يوسف» لكنها انفصلت عنه بعد ذلك، وبعده تزوجت من رجل آخر وانفصلت بعد فترة قصيرة، وفي عام 2004 تزوجت من خبير التغذية «هاني أبو النجا» وأنجبت ابنتان هما «سيليا» و«كندة» وفي عام 2015 أعلنت عن انفصالهما. وفي 11 أغسطس 2021 تزوجت من لاعب الاسكواش هشام عاشور.