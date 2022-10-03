أخذ وسامته من أبوه.. صورة نادرة لوالد حسن الشافعي تصدم الجمهور والمفاجأة من ظهرت بجانبه..نسخة طبق الأصل

تداول رواد مواقع التواصل صورة نادرة لوالد النجم حسن الشافعي والذي شبهه الجمهور بنجله بسبب تطابق ملامحهم بشده.

وبعد البحث تبين أن الصورة التقطت اثناء تواجد والد ووالدة الموسيقار حسن الشافعي بين حضور أراب آيدول، حيث نشرت حينها صورة لهما من مسرح البرنامج.

ويبدو بأن حسن الشافعي وسامته عن والده فقد أكد الجمهور بأنه نسخة عنه، وحسن الشافعي ملحن مصري ولد في القاهرة عام 1982، وكان محبًا للموسيقى منذ صغره، ولمع نجمه في عقد التسعينيات واشتهر في الوسط الفني بلقب ” The Saint”.

حقق الشافعي طوال مسيرته عددًا كبيرًا من الإنجازات، في مقدمتها نيله جائزة أفضل منتج موسيقي ضمن جوائز الشرق الأوسط للموسيقى. كذلك، ساهم الشافعي في أغاني عدد من الأحداث العالمية مثل كأس العالم 2014.