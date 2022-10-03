النجم الوحيد الذي هزم رامز جلال وفاز عليه بجدارة ..رفض الزواج من دنيا سمير غانم فانتقمت وأحرقت قلبه برامي رضوان!.. لن تصدق من هو

ظل الفنان رامز جلال، على مدى سنوات في قائمة الأكثر مشاهدة بأعماله التي اشتهر فيها ومقالبه التي أوقع فيها الكثير من النجوم والمشاهير، الا أن هناك فنان شهير تغلب عليه في الموسم الرمضاني الأخير.

حيثُ استطاع النجم أحمدمكي أن يهز عرش الفنان الكوميدي وملك المقالب رامز جلال بعد أن ضل على قائمة الأكثر مشاهدة منذ سنوات. وكان مكي قد استطاع لأول مرة منذ سنوات عدة أن يضع مسلسل رمضاني لمنافس شرس لبرنامج مقالب رامز جلال، وهو الكبير أوي من بطولة أحمد مكي.

ولد أحمد مكي في الجزائر بين والدين منفصلين ووجد نفسة مسؤولا عن أمه وشقيقته بعمر صغير،عمل الكثير من المهن وقدم أغرب فكرة فيلم بالمعهد بعنوان “إززز” بطلتها “ذبابة” يروي فيه حياتها وكيف تعيش يومياتها.

خسر معظم أصدقائه بالسجن والإدمان والموت وعبر عن هذا الأمر بأغنية “قطار الحياة”.

وأول فيلم أخرجه بحياته فشل فشلاً ذريعاً واضطر لبيع سيارته وإلغاء اشتراك النادي الرياضي لدفع تكاليفه.

انفصل عن زوجته وعاش رعباً كبيراً كي لا يعيش ابنه مثلما عاش هو لكنه اتفق مع طليقته على تفاصيل تؤمن حياة هنيئة لإبنهما.

شكل الفنانان دنيا سمير غانم وأحمد مكي ثنائي رائع في السينما والدراما خاصة في المسلسل الشهير "الكبير أوي" بجميع أجزائه وهو العمل الذي حقق نجاحاً كبيراً في الشارع المصري، وانتشرت شائعات تفيد بأن مكي رفض الزواج من دنيا بعد قصة حب نشأت بينهما في العديد من أعمالهم الفنية.