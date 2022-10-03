صدمة عروسين في مصر.. احتفلا بزفافهما في قاعة الأفراح وعند رجوعهما إلى شقتهما كانت المفاجأة الصادمة والغير متوقعة وابكت الجميع (تفاصيل مثيرة)

أثناء الاحتفال العروسين بزفافهما في إحدى قاعات الأفراح وسط أجواء من الفرحة، بحضور الأقارب والأهل والأصدقاء في منطقة السيدة زينب، في مصر، شب حريق في شقة العروسين.



وفي التفاصيل، قال شقيق العريس :"كنا عاملين الفرح في منطقة المريوطية، وراجعين من الفرح مبسوطين وفرحانين بالعريس، والعريس كان مبسوط".

وتابع: ”واحنا في الطريق راجعين، تفاجأنا بمكالمة هاتفية، بأن فيه ناس بتطفي في الشقة، وجينا مصدومين ومش عارفين فيه إيه، ولقينا المطافي في الشقة بتطفي، والمنظر مكانش يتصدق"، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.



ولفت إلى أن تعب واجتهاد شقيقه لمدة ثلاث سنوات قضاها في تجهيز الشقة، ضاع في ثلاثة دقائق، موضحا:"جبنا كهربائي، شاف الكهرباء بعد حادثة الحريق، قال الكهرباء في الشقة مفيهاش حاجة" .



وكشف عن شيء غريب في قوله: "لقينا كلمة غريبة مكتوبة بالرماد على السفرة، وحاولنا نقرأها، فكانت أقرب إلى كلمة (متمتش)، وجلست جنب أخويا وقعدنا نعيط إحنا الاثنين، على الخسائر اللي ضاعت في ثواني، أخويا تعب عشان يجهز شقته".