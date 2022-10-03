أصبحت عجوزة بدينة .. إطلالة مفزعة وكارثية لـ ماجدة زكي والجمهور مصدوم: إيه اللي جرا لك؟!

بعد مدة من الاختفاء عن وسائل الإعلام والسوشيال ميديا فاجأت الفنانة ماجدة زكي الجميع بظهورها مؤخراً في إحدى حفلات الزفاف.

وظهرت زكي في حفل زفاف ابنة الإعلامية الشهيرة سهير جودة, الذي حضره العديد من الفنانين والمشاهير منهم نادي الجندي, عمرو سعد, ليلى علوي, لميس الحديدي , وهالة سرحان.

ولوحظ علامات التقدم في السن عليها كما لوحظ زيادة وزنها بشكل واضح.

وغابت زكي منذ مدة عن الظهور في المقابلات الصحفية والأعمال الدرامية والسينمائية وأيضا من حضور المناسبات, وذلك بعد مشاركتها الأخيرة في بطولة مسلسل قوت القلوب منذ عامين.

كما حضرت عزاء زوجة الفنان خالد زكي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد, وحرصت على مواساة ابنة الراحلة زيزي على فقدان والدتها, وكانت بحالة انهيار ولم تستطع تمالك نفسها, وحضر عددمن الفنانين العزاء فمنهم بوسي، ميرفت أمين،بوسي شلبي، دنيا سمير غانم، هاني شاكر.

ماجدة زكي في عزاء زوجة خالد زكيماجدة زكي في عزاء زوجة خالد زكي

وقد حرصت على حضور تشيع ودفن جثمان الفنان الراحل هشام سليم, وكانت تسود عليها حالة من الحزن الشديد, خاصة بعد حضور عدد من الفنانين لحظة دفن الجثمان فأبرزهم أشرف زكي, يسرا, أشرف النهري, نهال عنبر.

بالإضافة إلى تدوال العديد من الأخبار التي تؤكد استعدادها لعمل درامي جديد يسمي " صاحب الظل الطويل" مع المخرج تامر المهدي,وبذلك العمل تعود به ماجدة للدراما بعد أن غابت عامين عن الشاة المصرية, والمسلسل يتكون من ٨ حلقات.

يعد أخر عمل درامي شاركت به هو مسلسل قوت القلوب الذي طرح بعام2020, وشاركها البطولة محمد أنور, إسلام جمال, سهر الصايغ, هايدي رفعت, كارولين عزمي, سيف الديب, ديانا هشام, أحمد عنان.ماجدة زكي في تشيع جنازة هشام سليمماجدة زكي في تشيع جنازة هشام سليم.

فإن الفنانة ماجدة زكي لم تكن تحرص على حضور المناسبات السعيدة, ولا تحرص على تأدية واجب العزاء , فما سبب حضورها تلك المناسبات وتأدية واجب العزاء.

وقد يكون سبب ظهور الفنانة ماجدة زكي من جديد، ربما يكون متوقفاَ على حاجتها للظهور الإعلامي بشكل أكبر، والعودة للمشاركة بشكل مكثف في الأعمال الدرامية ، إلى جانب ترك سمعة طيبة مع زملائها الفنانين بمشاركتهم أحزانهم وأفراحهم .