نبوءة النجم أبو تريكة المفزعة تحققت بحذافيرها!! اشتباك محللي بي إن سبورت.. وعمرو أديب مصدوم: هي وصلت لكده؟

عاد محمد أبو تريكه نجم كرة القدم السابق ليتصدر الترند وذلك بعد تداول نبوءة جديدة له.

وكان تريكة قد تنبأ بتعرض المصري محمد صلاح لخسارة مذلة من فريق نابولي الإيطالي وبثلاثية أو رباعية وهو ما تحقق، الأمر الذي أثار دهشة محللي الجزيرة ومن بينهم المذيع أيمن جادة.

وأعادت هذه النبوءة التذكير بنبوءة سابقة له تنبأ فيها بخسارة فريق الأهلي المصري أمام الوداد المغربي في نهائب بطولة دوري أبطال افريقيا 2022م وتحققت كذلك.

وعقب المباراة حدث اشتباك بين محللي الجزيرة الرياضية، وعلق الإعلامي عمرو أديب، على خناقة وائل جمعة وسعيد شيبو محلل قناة بي ان سبورت الرياضية، وذلك من خلال تقديم برنامج الحكاية، الذي يتم إذاعته على قناة أم بي سي مصر.

وقال أديب بأن جمعة اتخانق مع ناقد رياضي، ايه يا جماعة الجو ده.

وأضاف أديب قائلا هي وصلت لكده، وبنتخاتق كمان على الهواء كده، وكن في النهاية بقي فين الرياضة، ولو انا شبل في النادي الأهلي، افهم ايه وازاي تحصل خناقة بالشكل ده.

وحدث اشتباك وتلاسن كلامي حاد بين محللي قناة "بي إن سبورت" القطرية المصري وائل جمعة والمغربي يوسف شيبو.

ورد يوسف شيبو، الدولي المغربي السابق، على تصريحات وائل جمعة، اللاعب السابق للأهلي المصري، بخصوص تخصيص نصف الطاقة الاستيعابية لملعب محمد الخامس للجماهير الأهلاوية، في نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي حسمه الوداد الرياضي يوم الاثنين السابق بثنائية نظيفة على حساب الأهلي.

وقال شيبو خلال تحليل مباراة النهائي عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية: "الاتحاد المصري والنادي الأهلي يتحملان مسؤولية عدم تقديم طلب الترشح لاستقبال مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، لا تلوموا المغرب على ذلك".

وأجاب وائل جمعة بعد مطالبته بتخصيص نصف المدرجات للجماهير الأهلاوية قائلا: "لماذا أمنحك كل هذه المقاعد، ولم يأت منكم إلا 3000 مناصر".

وأردف قائلا حول اعتراض جمعة بشأن منع الجماهير من ولوج الملعب: "اللَّهْ يْهْدِيكْ، فقط 3000 مناصر من حضروا، والجمهور الذي حضر قد دخل".

وأضاف شيبو موجها حديثه لجمعة: "أنت تريد فقط أن تحرم الناس من المشاهدة، عِيبْ".

وختم حديثه حول هذا الجدل القائم قائلا: "هذه مباراة نهائية، وتلعب على أعلى مستوى، وحضور الجمهور ضروري، إذا لم يحضر جمهوركم فلماذا يمنع جمهورنا من المشاهدة".

ويعمل أبو تريكة محللاً لقنوات بي إن سورت الرياضية منذ سنوات بعد اعتزاله كرة القدم.