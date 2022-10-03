قبل المعاشرة بدقيقة فقط.. استخدم دهان الفازلين بهذه الحركة وسترى الفرق المذهل على السرير.. لن تستغنوا عنه ابداً !

دهان الفازلين والمعاشرة. 3 فوائد جبارة ستجعلكم تستخدمونه بعد الشعور بالمتعة اثناء العلاقة الحميمة كل يوم في غرفة النوم.. ولن تستغنوا عنه ابدا؟ الفازلين vasline أو ما يعرف بالزيوت البترولية هو مادة هلامية ناتجة عن عمليات تكرير النفط وهو مزيج من الشمع والزيوت المعدنية وللفازلين العديد من الاستخدامات مثل استخدامه كمزيل لمكياج العيون ويستخدمه صيادو السمك كطعم في صناراتهم ويطلي به مالكو السيارات كابلات البطارية منعًا للتآكل.

ويعتبر الفازلين متعدد الفوائد وسوف نتناول في هذا المقال أهم فوائده للجنس بالإضافة إلى فوائده العامة. فوائد الفازلين للعلاقة ينصح العديد من الأطباء الأزواج استخدام الفازلين قبل البدء بممارسة العلاقة فهو من المواد الطبية التي ليس لها أي مضار للجلد ويمكن استخدامه للتسهيل من خلال طبيعته التي تشبه طبيعة الزيوت

زيادة المتعة إن الفازلين الذي يمكن وضعه في المنطقة التناسلية يسهل العلاقة الحميمة تلقائيا و له فائده للإيلاج العميق ، مماستزيد متعة الرجل والزوجة وستستمر العلاقة لفترة طويلة لأن المعاشرة تتم بشكل طبيعي ولا وجود لأمور تعرقل العلاقة.

فوائد عامه للفازلين يعمل الفازلين على ترطيب البشره الجافة أظهرت دراسة أن هلام البترول فعال في الحفاظ على رطوبة البشرة أثناء الشفاء بعد الجراحة.

قد يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للإصابات الجلدية المنتظمة الأقل دراماتيكية. يستخدم غسول للوجه والجسم، ضعي هلام البترول بعد الاستحمام.

كما مرطب انسداد ، فإنه يمنع بشرتك من الجفافيمكنك أيضًا استخدامه في الأنف الجاف خلال موسم البرد أو الحساسية. يستخدم للكعوب المتشققة ، انقعي قدميك في ماء دافئ مع إضافة بعض الملح إليها.

منشفة جافة تماما وتطبيق هلام البترول والجوارب القطنية نظيفة. بعد الغسيل والتجفيف ، استخدم بعض الهلام البترولي وزوج من القفازات النظيفة للمساعدة في قفل الرطوبة وتسريع الشفاء.

يقوم الفازلين بترطيب الشفاة يمكن لبشرة جلد الكلب أن تتصدع وتنتج قدرًا كبيرًا من عدم الراحة، قم بتنظيف أقدامهم بشاش قطني وجففه وضعه على الهلام. من الناحية المثالية ، يجب أن يتم ذلك بعد المشي أو عندما يستريح حيوانك الأليف.

ثبت أن الهلام النفطي يقلل من حدوث طفح الحفاض عند الأطفال، قم بتنظيف وتجفيف بشرة طفلك بشكل صحيح قبل التقديم. سوف يشكل الفازلين حاجزًا وقائيًا يساعد على حماية البشرة من التعرض المستمر للرطوبة.

تحديد موعد مع الطبيب إذا كان هناك طفح مستمر. تأكد من تنظيف وتطهير السطح الذي تقوم بتطبيقه على الفازلين. خلاف ذلك ، يمكن للبكتيريا وغيرها من مسببات الأمراض الوقوع في الداخل وتأخير عملية الشفاء.

يمكن أن يؤدي التعرض لأشعة الشمس والرياح ومياه البركة إلى تجفيف شعرك، ويمكن أن يقلل زيت الفازلين من مظهر الأطراف المنقسمة ويضيف لمعانًا لشعرك، فرك كمية صغيرة من هلام بين راحة يدك وتنطبق على أطراف الشعر. ضعي الفازلين على طول شعرك لمنع صبغة الشعر من تلطيخ بشرتك.يعمل هذا أيضًا إذا كنت ترغب في طلاء أظافرك في المنزل.

من السهل القضاء على حاجز هلام البترول عندما تنتهي. إذا علقت الخواتم بإصبعك ، ضع بعض الفازلين على إصبعك ، وتأكد من حصولك على بعض من حولك وتحت الخاتم، هذا سيساعد الخاتم تنزلق إصبعك.

بالنسبة إلى مفصلات الأبواب ، ضع القليل من الهلام على المفصلة وقم بإدارة الباب عدة مرات حتى تنتشر بشكل متساوٍ. تمحو الزائدة. و يوضع بمنطقة الشرج لتسهيل البراز لمن يعانون من الإمساك.

يستخدم الفنانون هذه الخدعة، حيثُ أنَّه بوضع طبقة من الفازلين على الأسنان تمنع الشفاة من الإتصاق بالأسنان.

يستخدم لترطيب تشققات القدم حيث يتم وضعه مكان التشقق ولبس الجوارب فوقهم. يقوم الفازلين بإزالة المكياج عن الملابس وعن البشرة أيضاً حيثُ يتم فرك المنطقة المطلوبة في الفازلين ثم يتم غسلها بالماء الفاتر.

يُمكن استعمال الفازلين كإحدى المستحضرات التي تُساهم في عملية تطويل الرموش، حيثُ يتم تحضير فرشاة مسكارا نظيفة وخالية من أي مواد المكياج ويتم غمرها بالفازلين ووضعها عليه .

يمكن استخدام الفازلين لتلميع الأحذية من خلال وضع الفازلين على قماش و استخدامها في مسح الأحذية و تجعلها براقه و ناصعة.

اضرار الفازلين لا يستخدم الفازلين على حب الشباب لأنه يعمل على زيادة الاحتكاك وخاصة للبشرة الدهنية. قد يتسبب الفازلين فى الإصابة بالحساسية، والتهيج ولهذا يجب الحذر عند استخدامه لمن يعانون من الحساسية.

عند التعرض إلى الحروق لا يمكن استخدام الفازلين، وهذا لأنه يعد من المرطبات التي تعمل على انتشار البكتريا على سطح الحرق ويجعلها لا تشفى بشكل سريع.الفازلين لا يوضع على الفطريات التى تصيب القدمين، و اللجوء إلى مضادات الفطريات في هذه الحالة أفضل بكثير.