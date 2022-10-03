لن تصدق أن هذا الشاب الوسيم الذي طغى بوسامته على أحمد عز نجل حنان سليمان.. ممثل شهير دخل عالم التمثيل من بابة الواسع

برعت الفنانة المصرية حنان سليمان، في أتقان ادوارها التمثيلية وأدائها السلس، واستطاعت ان تمتلك شعبية كبيرة بعد مشاركتها في العديد من الاعمال الفنية.

وما لا يعرفه الكثيرون، أن حنان تمتلك ابناً لديه نفس الموهبة، ويجيد التمثيل أيضاً، وهو الممثل الشاب (يحيى فودة)، الذي شارك في بعض الأعمال التمثيلية من قبل.ومن بين الأعمال التي شارك فيها يحيى مسلسل (حكايات بنات)، وفيلمي (كرم كينج)، و(تفاحة آدم).

وكانت الفنانة حنان سليمان حريصة عن إبعاد حياتها الشخصية عن الإعلام فهي لاتتحدث عن عدد أولادها ولاصورها خلال المقابلات التلفزيونية ومواقع التواصل الإجتماعي مع معجبيها. ولكن موخراً كشفت الفنانة حنان سليمان على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لأبنها الأكبر لأول مره، معلقه على الصورة:”حبيبي وأول فرحة في حياتي” والذي تبين أنه ممثل شاب يدعي “يحي فودة”.

حصدت صور الممثل الشاب يحي فودة إبن الفنانة حنان سليمان على إعجاب الكثيرين الذين تفاعلو بصورة كبيرة مع الصور والذي شبهه بوالدته كثيراً. والجدير بالذكر أن الفنانة حنان سليمان أبرعت مؤخراً في أداء دور ربة المنزل الكادحة للأنفاق على عائلتها والمقهورة أيضاً وأخر أعمالها الآن دورها في مسلسل “هبة رجل الغراب” الذي يعرض على قناة “سي بي سي”.