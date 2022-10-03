علامات الساعة تظهر في السعودية.. فتاة قاصر أجبرها والدها على الزواج من ستيني وما حدث ليلة الدخلة لن تنساه طوال عمرها ولا يتوقعة عقل انسان.!!

روت فتاة تدعى صفاء تجربتها المؤلمة في إجبار والدها لها وهي في الـ15 من العمر على الزواج من ستيني، وتهديده لها بالقتل ووضع السكين على رقبتها ليجبرها على الموافقة.



وقالت صفاء في مقابلة مع "الثامنة" إن مسلسل الإساءة بدأ منذ رفع والدتها دعوى قضائية على والدها بسبب حرمانها من رؤيتها، حيث قام والدها بضربها انتقاما من والدتها، على حد تعبيرها، وأدخلت على إثر ذلك مستشفى قرية أحد المسارحة بجازان جنوب السعودية.

وأضافت أن والدها أجبرها وهي في الـ15 من عمرها على الزواج من ستيني، في الوقت الذي رفضت فيه ذلك، طالبة إكمال دراستها، إلا أنه قام بتهديدها قائلا: "عندك سبع دقايق توافقين أو أذبحك هنا"، مؤكدة أنه قام بوضع السكين على رقبتها وجرحها، وأن لديها شاهدا على ذلك.



وأوضحت أن ليلة الدخلة في بيت والدة زوجها، حيث كان يعيش معها، كانت أسوأ من أن تصفها، حيث تعرضت للاعتداء حينها بشكل عنيف، على حد قولها، مشيرة إلى أنها حينما كانت تعترض على حالتها في الأيام التالية، يستدعي زوجُها والدَها الذي يقوم بضربها هناك، أمام الزوج وأمه.

وأردفت أنها حملت بشكل سريع، وحينما عانت من الآلام قام والدها بالذهاب بها إلى أمها التي مضت بها إلى المستشفى، حيث أبلغها الطبيب بأنها حامل، معترفة بأنها حاولت إسقاط الجنين أكثر من مرة.