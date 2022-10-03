بعد ان تصدرت التريند الأيام الأخيرة.. أول تعليق صريح من روجينا على مقطع «أقعدي انتي» الذي أصبح حديث مواقع التواصل فما القصة

علقت الفنانة روجينا لأول مرة، على تصدرها التريند بمقطع أقعدي انتي، وذلك خلال لقائها ببرنامج et بالعربي.

وقالت روجينا: أنا تفاجأت جدا بالتريند بتاع “أقعدي انتي” وكنت مشغولة ومركزة في ورق مسلسل بعمله، ولقيت صحابي بيقولوا ليا أستني أقعدي قولتلهم إيه أقعدي دي؟

وبعدين فهمت لما المتابعين بعتوا ليا المقلب وتابعت روجينا، قائلة: استغربت جدًا لما عرفت إن حيلهم بينهم بقاله 13 سنة، وساعتها كنت خايفة جدًا من البنت اللي معايا في البرنامج وكنت حاسة أنها هتقوم تضربني بالقلم و بدافع عن نفسي وبقولها أقعدي إنتي لأني كنت خايفة.. ودي مش أول مرة اتصدر التريند بسبب مشهد زي ما حصل قبل كدا في مسلسل البرنس وشخصية فدوى “يا عمري”.

وجدير بالذكر ان أعلنت روجينا عن تقديم مسلسل بعنوان "ستهم" في شهر رمضان 2023 تتعاون فيه مع الكاتب ناصر عبد الرحمن والمخرج رؤوف عبد العزيز، وتدور أحداث العمل في إطار دراما صعيدية .