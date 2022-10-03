ليس من أجل المال.. دكتور عربي ثري جدا يجبر زوجته الحسناء على معاشرة 3 رجال دفعة واحدة لسبب صادم لا يخطر على بال

تصدمنا يومًا بعد يوم قضايا يقبل فيها الرجل أن يسلم زوجته بإرادته لرجل آخر، ويحل له ما حرمه الله والشرع والفطرة الإنسانية فى إطار صفقة شيطانية، يطلق عليها قضايا تبادل الزوجات.

يتفق أطراف الصفقة الحرام على تبادل الأجساد ويتراضون على ارتكاب جريمة الرذيلة، يعطى الرجل زوجته لرجل آخر، بينما يحصل منه فى المقابل على جسد زوجته فى أبشع جريمة عرفها البشر ولم تعرفها الحيوانات.

فى الملف التالى نكشف المسكوت عنه فى قضايا تبادل الزوجات، نعرض حكايات رجال بلا نخوة ونساء بلا شرف، ونبحث عن القوانين والأحكام التى تعاقب على هذه الجريمة التى تتنافى مع الفطرة الإنسانية، وكيف تتكون هذه الشبكات،

والدوافع التى تقف وراء هذه الجريمة وكيفية مواجهتها حكايات صادمة، وتفاصيل مقززة، تحفل بها سجلات قضايا تبادل الزوجات بالمحاكم، أزواج وزوجات أصيبوا بأقصى درجات الشذوذ التى لا يصدقها إنسان ذو فطرة سليمة،

رفع كل منهم شعار شرف للبيع، ووجد متعته فى حفلات عرى وشذوذ، يقدم كل فرد فيها شريك حياته لغيره، بإرادته بعد أن تجرد من كل المشاعر الإنسانية، ليجد متعته فى الغرق فى بحور الرذيلة.

أجبرها الزوج على معاشرة الرجال، وأقام ضدها دعوى بعدما تدهورت صحتها. تقول «ص.ه» إحدى المتهمات فى شبكة لتبادل الزوجات أمام محكمة الجيزة، إن زوجها أجبرها أول مرة على ممارسة العلاقة الحميمة مع 3 رجال،

وبعدها شاركته البحث عن الزوجات والأزواج الذين يقبلون هذه الصفقات فيما سجلت «خ. ق» أقوالها فى القضية رقم 7721 لسنة 2016، محاولة الهرب من تهمة الزنا التى أقامها زوجها، قائلة: هو اللى أقنعنى بالسقوط فى دوامة الحرام

حتى ساءت حالتى الصحية وتخلى عنى أهلى وتبروأ منى وأصبحت فى الشارع، وبعدها أقام ضدى دعوى قضائية ليتخلص منى ويبحث عن ضحية جديدة وأكدت الزوجة:فى البداية رفضت أوامره وتحملت الإيذاء البدنى والنفسى،

ولكن مع الوقت انهارت قوتى وطاوعته ومستعدة للعقاب ولكن ليس بمفردى».يجبر زوجته على معاشرة صديقه ويهددها بالصور لتوافق على ممارسة العلاقة، بينما وقفت «م.ف» منهارة أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، تروى تفاصيل حياتها مع زوج رديئ أمرها بعد 6 شهور من الزواج بإقناع صديقاتها المتزوجات وأزواجهن للممارسة العلاقة الجماعيه، وعندما رفضت أجبرها على معاشرة صديقه أمامه وقام بتصويرها.

وقالت: كرهت نفسى وعندما لجأت لأهلى رفضوا الإبلاغ عنه خوفًا من الفضائح وأقاموا دعوى الطلاق وعاملونى وكأننى شاركت فى الجريمة رغم أننى كنت مجبرة. الأرمل الطروب استغلت فقر زوجها وتاجرت بجسده وجسدها