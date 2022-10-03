حفل زفاف اسطوري يتحول الى جريمة كبيرة.. ظهروا شبه عراة :مشاجرة عنيفة في فندق بعدما اكتشف العريس في ليلة الدخلة أن عروسته رجل

أظهر مقطع فيديو متداول، معركة عنيفة بين مجموعة من الأشخاص شبه عراة في مكان يشبه الفندق، وذلك بعد أن اكتشف عريس في دولة عربية أن عروسه رجل.



وتبادلت مجموعة الأشخاص -بحسب الفيديو- اللكمات والضرب بالأقدام؛ حيث ركز موثق المقطع على شخص يرتدي “شورتًا أحمر”، يبدو أنه العريس، والعروس الذي انكشفت هويتها الحقيقة واتضح أنها رجل.

وقام الرجل الذي كان يرتدي فستان الفرح بخنق الشاب صاحب “الشورت الأحمر”؛ إلا أن صديق له تمكن من تحريره، ليقوم بتوجيه سلسلة لكمات وصفعات للرجل العروس الذي فرَّ هاربًا.



هذا؛ ولم يستطع محرر موقع ،خليج الجزيرة التأكد من مكان وقوع الحدث ولا زمانه، إلا أن متداولو الفيديو قالوا إنه في إحدى الدولة العربية.