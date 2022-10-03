(على أغنية الحركة دي).. النجم سعد لمجرد ينشر أول مقطع فيديو من حفل زفافه الأسطوري.. والجمهور مصدوم من شدة الفخامة.!! (شاهد فيديو)

نشر الفنان المغربي سعد لمجرد أول مقطع فيديو من حفل زفافه من صديقته غيثة العلاكي، والذي وصفه الجمهور أنه كان حفلاً اسطورياً.



وعبر صفحته على ”إنستغرام“، شارك لمجرد متابعيه مقطع تضمن العديد من مظاهر الاحتفال بعقد قرانه على العلاكي، وظهر الثنائي بأجواء احتفالية وسط العائلة والأصدقاء، وجاء عنوان الفيديو: ”هذه البداية لشيء جميل“.

كما ظهر العروسان في اللحظات الأولى لعقد القران رسمياً، وأتبعه بعدة مشاهد من حفل الزفاف الذي أقيم لاحقاً وسط حضور العائلة، في أحد الفنادق الضخمة بالعاصمة الفرنسية باريس،

حيث اقتصر الحضور على عائلتي العروسين والقليل من الزملاء المقربين لهما.واستعان سعد لمجرد بأغنية الفنان أحمد حلمي ”الحركة دي“ في نهاية مقطع الفيديو، وذلك عبر المشاهد العفوية التي جمعته مع زوجته العلاكي، حيث ظهر الثنائي منسجمين بلقطات عفوية.



وسبق ونشر سعد لمجرد عدداً من الصور برفقة زوجته غيثة العلاكي من حفل عقد قرانهما، عبر حسابه على ”إنستغرام“، وعلق قائلاً: ”شكراً للعائلة والأحباب في المغرب العزيز ولكل من هنأنا وللمتابعين والفانز الغاليين من كل أنحاء العالم بدون استثناء.. شكرا لكل من حضر وشاركنا فرحتنا، وكذلك لمن لم يسعفهم الحظ بحضورهم في هذه المناسبة“.



وأضاف: ”أمنيتي أن أصافح كل محب أينما كان؛ لـ أعبر لكم عن شكري وعن امتناني على الدعم الموصول.. جعل الله أيامكم كلها فرحا وسرورا وسعادة“.



وفرض النجم المغربي شروطاً صارمة على المدعوين لحفل زفافه، من أفراد عائلته وأصدقاء ومقربين وعدد من المشاهير، أبرزها تسليم هواتفهم الشخصية لمنسقة الحفل.يذكر أن سعد لمجرد قد أعلن زواجه بشكل مفاجئ عبر حساباته على مواقع التواصل في العاشر من شهر سبتمبر/أيلول الجاري،

من غيثة العلاكي، وكتب: ”بسم الله الرحمن الرحيم: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚإِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون)“.



وأضاف سعد لمجرد في منشوره: ”أطلب من الله أن يجعل زواجي خطوة مباركة، وأن يبارك لي فيه، وللمصونة ”غيثة“ بالرفاهية والذرية الصالحة، إنه على كل شيء قدير“