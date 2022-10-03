تحولت لعجوز مخيفة تثير الرعب.. إطلالة مفزعة لبطلة مسلسل رأفت الهجان تيسير فهمي بعدما اقتربت من الـ 70 عام!!

من منا لا يتذكر أيقونة الفن المصري تيسير فهمي والتي تملك​ رصيداً في الدراما والسينما يحتوي على العديد من الأعمال المهمة، التي لا يمكن نسيانها.

وبرغم إبتعادها عن الساحة الفنية لسنوات، إلا أنها تعتبر واحدة من الممثلات المهمات لجيل الثمانينيات والتسعينيات واشتهرت بدورها في مسلسل "رأفت الهجان"، وظلت تقدم البطولة مع بداية الألفية الجديدة.

وفي وقت سابق شاركت الفنانة المعتزلة تيسير فهمي ذات الـ 67 عام جمهورها ومتابعيها بفيديو أثناء تواجدها بأحد الأماكن الأثرية، برفقة عدد من السياح، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.وانهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي عبر عن سعادته لعودتها للظهور.

وغابت تيسير عن الساحة الفنية بعد أحداث 25 يناير، والتي شاركت فيها، وأعلنت اعتزالها بشكل نهائي عام 2013.

تيسير فهمي شاركت في العديد من الأعمال الفنية الناجحة، أبرزها: "السلاح والتوت والنبوت والصعود إلى الهاوية وعشاق تحت العشرين والعوامة 70 والليلة الموعودة والشيطان يقدم حلاً ودسوقي أفندي في المصيف ويمين طلاق وصيد الحيتان.

كما قدمت العديد من الأعمال التلفزيونية، أبرزها أبناء ولكن والعقاب وصح النوم ورأفت الهجان وبين القصرين وأماكن في القلب والهاربة، وعمل مسرحي واحد "حضرات السادة العيال".