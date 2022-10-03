واقعة يشيب لها الوالدان: طفلة « ميتة » تباغت والديها وتظهر لهما من نافذة السيارة بعد 4 سنوات من دفنها.. وعندما اتصل الوالدان بالشرطة كانت المفاجأة التي لاتخطر على بال

في واقعة مثيرة للدهشة ، فوجئ والدي طفلة متوفاه بظهور وجهها على زجاج نافذة السيارة عند هبوب عاصفة قوية مضيئة .



وتسبب المشهد في صدمة للأبوين ليعتقدا لوهلة ان ابنتهما "4 سنوات " لا زالت باقية معهم رغم دفنها ، حتى تبين لهما أنها قبلة كانت قد طبعتها بأحمر الشفاه اللامع دون أن يدريان ليظل أثرها يذكرهما بها دائماً.

واستغل الأبوين تلك الصدفة ، وتسائلا عبر مواقع التواصل الإجتماعي لو هناك فرصة للإحتفاظ ببصمة وجه الطفلة حتى تفاعلت الشرطة معهم ونجحت في رفع بصمة الوجه بإحترافية إلى سطح آخر يجعل وجهها يظهر جلياً عند تسليط الضوء عليه .