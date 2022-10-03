بعد ضجة طلاقها.. ماحقيقة رقص دنيا بطمة بثمن خيالي لشاب خليجي في ظرف ساعتين .. والمفاجأة الصادمة بمافعلته بعدها وتصدرت التريند !

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للسهرة التي احيتها المغنية دنيا بطمة، في احد فنادق الدار البيضاء مؤخرا،والتي احتضنها كباريه الوحدة الفندقية، وحضرها عدد محدود.

الفيديوهات توثق للحالة التي وصل اليها فن دنيا بطمة، التي استهلت مسيرتها بالفن العربي وانتهى بها المطاف الى اعادة التقليد والاعتماد على اللون الشعبي فقط .



كما وثقت الفيديوهات، خليجي يغرق دنيا بالاموال عن طريق “الترياش”.وتحدثت مصادر اخرى، عن كون السهرة عرفت مشاحنات وشجار بين بعض الأزواج، عندما حاولت بعد الزوجات منع أزواجهن من تعليق الأموال لدنيا بطمة.



وعاب جمهور بطـمة، ورواد التواصل الاجتماعي على المغنية، احياءها لمثل هاته السهرات.

وتوثيق الطاولات وهي ممتلئة بالمشروبات الكحولية، وهي عادة بعيد كل البعد عن الوسط والمجتمع المغربي..

يأتي هذا في عز أزمتها مع زوجها محمد الترك، الذي غادر المغرب، وسط حديث عن انفصالهم، مما جعل معه دنيا بطمة تتغيّر كليا، خاصة بعد تخلصها من الترك، هذا الأخير الذي كان يقف حجرة عثرة في طريق سهراتها وحفلاتها الخاصة.

وقد كشفت مصادر، أن السهرة السالفة الذكر، حصدت فيها دنيا بطمة ما يزيد عن 30 مليون سنتيم مغربية، “غرامة” القاها عليها مجموعة من الحضور، ضمنهم خليجيين ومغاربة ضمنهم لاعب كرة قدم مشهور.