علامات الساعة تظهر في مصر.. فنانة مصرية شابة تفقد عقلها وتعاشر 3 شباب في ليلة واحدة وبـعد التحقيق معها أعترفت للعلن بـ السبب الـذي يخجل من فعله أبليس !

لازالت أصداء قضية نجمة التيك توك تشغل الشارع المصري، نظرا للاعترافات الصادمة التي أدلت بها أمام النيابة،

وكان أبرزها اعترافها بممارسة العلاقة الحميمية مع ثلاثة شباب في ليلة واحدة وأنتشرت قصة فتاة التيك توك، المعروفة بإسم "ريناد عماد"،

بعد أن تم ضبطها من قبل الأجهزة الأمنية في يونيو، بمنطقة الدقي، بعد خروجها من حفل افتتاح كافيه يمتلكه نجل مطرب شعبي شهير، وجرى اقتيادها إلى مباحث الآداب.

وجاء ضبط فتاة التيك توك، بعد أن تلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب معلومات، تفيد بقيام فتاة تدعى “م. ال” وشهرتها “ريناد”

بإنشاء صفحة على تطبيق تيك توك بقصد ارتكاب الإعلان عن نفسها لممارسة البغاء وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع،

بالمخالفة للمبادئ والقيم، وعلى الفور تم رصد ومتابعة المتهمة، وقد تبين صحة المعلومات الواردة، وبناءً على ذلك تم القبض عليها داخل كافيه بالدقي، وتم إخطار النيابة.



وقررت النيابة العامة بالدقي في حينها، حبس المتهمة ريناد عماد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

“تيك توك” وتقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء وتتضمن مواد خادشة للادب.



وجاء في أوراق القضية أن المتهمة ريناد استغلت شقيقتها الصغرى في الفيديوهات الخاصة، ونسبت النيابة العامة لها ارتكاب جرائم الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع،

وإنشاء حسابات على شبكة المعلومات الدولية، فضلا عن اتهام آخر يتعلق بجريمة الاتجار بالبشر عن طريق استغلال شقيقتها الصغرى في الفيديوهات الخاصة بها لتحقيق نسب مشاهدات عالية.

وأدلت المتهمة بأقوالها خلال التحقيقات التي جرت معها بأن العائد لها من الفيديوهات والصور، هو ملابس وإكسسوارات مجانية،

بعد الإعلان عن سلع خاصة بشركات تجارية من خلال خاصية "ستوري" في حساباتها بمواقع التواصل، وفي ختام التحقيقات، أمرت النيابة العامة بحبسها وظلت محبوسة لعدة أشهر، قبل أن يجري إخلاء سبيلها على ذمة القضية.



وأحالت النيابة العامة المتهمة للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، التي عقدت 5 جلسات محاكمة، تغيبت عنها المتهمة، بينما حضرت المحامية

الخاصة بها، ليصدر حكم الإدانة بالحبس لمدة 3 سنوات، وطعنت المتهمة على الحكم أمام محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة، حيث نظرته المحكمة في عدة جلسات، من بينها جلسة اليوم، التي تقرر تأجيلها.



وقضت المحكمة الاقتصادية، حضوريا، في يونيو الماضي، بمعاقبة ريناد عماد، بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه،

لإدانتها بالاعتداء على قيم المجتمع، من خلال صناعة وبث محتوى خارج عن الآداب العامة، والدعوة لنفسها بأسلوب خادش للحياء، وبعد القبض

عليها أخلت النيابة العامة سبيلها، ليجرى إحالتها للمحاكمة الجنائية "مخلي سبيلها"، حتى صدر عليها الحكم المطعون عليه.

وقضت المحكمة قبول الاستئناف المقدم من فتاة التيك توك ريناد عماد، على حكم حبسها 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه، وإلغاء حكم الحبس.



يذكر أن المتهمة"منة عماد" الشهيرة بإسم "ريناد عماد"، طالبة في كلية التجارة جامعة حلوان، ولها 3 شقيقات، وخضعت لعملية شفط للدهون بسبب مشاكل في المعدة،

ووالدها يعمل بإحدى شركات المحمول بفرع مدينة نصر، ووالدتها ربة منزل، وشقيقتها الكبرى تعمل محاسبة.