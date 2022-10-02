ظهور مروع صدم كل من شاهدها: بتر ساق ليلى طاهر وتركيب قدم صناعية لها تبكي قلوب الجميع!! صورة أحرقت السوشيال ميديا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صور للفنانة ليلى طاهر تظهر فيها وهي تتحرك بشكل صعب، الأمر الذى دفع الجمهور للاعتقاد أن الفنانة الكبيرة تعيش بقدم صناعية بعد بتر ساقها.



وبدت الفنانة ليلى طاهر وهي تتكئ على عصا وتمشي بصعوبة برفقة الممثل إيهاب فهمي، حيث التقطت الصورة عند مشاركة النجمة في حفل مهرجان نقابة المهن التمثيلة المسرحي.

ويذكر أن ليلى طاهر، أعلنت خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج “حديث القاهرة” الذي يقدمه كل من الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، أنها اتخـــذت قرار الاعتـــزال ولا رجعـــة فيه.



وفي تصريحات صحفية قالت إنها تحب الفن لدرجة العشق ولكن قدمت كل ما عندها وتركت تاريخ سيعيش حتي مئات السنين، وبذلك "يكون مشواري الفني انتهي بسلام، ويجب أن أترك الراية الفنية للجيل القادم من بعدي لاستكشاف ليلى طاهر مرة أخرى".



وليلى طاهر هي ممثلة ومذيعة مصرية قدمت العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات وعملت كمذيعة ومقدمة برامج في الستينيات.