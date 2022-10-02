كل واحدة أجمل من الثانية!! بنات الفنانة المصرية زبيدة ثروت الأربع يظهرن لأول مرة ويخطفن الأنظار بظهور صارخ لا يقارن .. ملكات في الجمال!!

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للفنانة الراحلة زبيدة ثروت برفقة بناتها الأربعة والذي لفتن الأنظار بحسنهن اللافت.

كما تداولت مؤخرا صور حديثة لهن من حفل زفاف شقيقتهن الصغرى ” قسمت ”، والتي أشعلت السوشيال ميديا وكشفت عن مدى جمالهن.

ويظهر في الصورة بنات زبيدة ثروت بالترتيب من الشقيقة الكبرى ”ريم ” تليها ”رشا ” و ”مها ” التي كانت تعيش في أمريكا مع زوجها ورحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض برفقة العروس ” قسمت ”.

وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور مع الصورة المنشورة وأنهالت التعليقات التي تشيد بمدى جمال البنات الأربع الذي توارثوه عن والدتهن، فيما أشار البعض إلى وجه الشبه الكبير بين الإبنة الصغرى ” قسمت ” وبين والدتها الفنانة زبيدة ثروت .

جدير بالذكر، أن الفنانة زبيدة ثروت كانت قد اعتزلت الفن خلال فترة السبعينيات حيث قدّمت آخر أعمالها وهي مسرحية (عائلة سعيدة جداً)، ووافتها المنية عام 2016 عن عمر ناهز الـ 76 عاماً بعد صراع مع مرض سرطان الرئة.