هذه الفنانة الحسناء من شدّة حبّها العندليب عبد الحليم حافظ رفضت تؤدي دور أخته !! لن تصدّق من هي !!

قصّت الفنانة أمل إبراهيم قصة رفضها التمثيل أمام الفنان الراحل العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وذلك بسبب محبتها له.

وأوضحت: «كان نفسي أشتغل مع عبدالحليم حافظ عشان هو أول حب، وأنا بحبه لحد دلوقتي».

وأضافت : «طلبني أعمل أخته في أبي فوق الشجرة ورفضت وأعتذرت لأني بحبه، ولو سلم عليا وقرص على إيدي هفتح قلبي وأطيره».

وبيّنت أمل إبراهيم أنه طوال فترة تعرض عبدالحليم حافظ لأزمات صحية، وسفره للخارج ليتلقى العلاج كانت تمرض بسبب حزنها على مرضه، معقبة: «طول ما هو مسافر للعلاج أنا راقدة في السرير، وأمي بكت للناس كلها وقالت شوفوا لي حل أنا بنتي بتموت بين إيديا، ومش عارفة أعمل لها حاجة وهيجي إمتى عبدالحليم حافظ عشان أروح أبوس رجله عشان ييجي يشوف بنتي ويقول لها قومي من السرير».

وحكت أمل إبراهيم عن ذكريات عملها مع الفنان الراحل محمود عبدالعزيز في المسرح والسينما والتلفزيو،ن وتذكرت قصة حدثت لها أثناء تمثيلها مسرحية مع الساحر، حيث أصيبت بكسر في قدمها وذهبت للمسرح بقدمها في الجبس، وحينما شاهدها محمود عبدالعزيز صفق لها وطلب من كل الجمهور يصفقوا لها.