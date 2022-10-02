بعد ان حاولت تكذيب ما رأته.. زوجة وضعت كاميرا مراقبة سرية على باب المنزل .. وفي الصباح شاهدت الفيديو فكانت صدمة العمر عندما رأت زوجها يمارس هذا الفعل !

هناك الكثير من المميزات لتركيب كاميرا فيديو فوق جرس الباب، فعلى سبيل المثال قد تسمح لك بمعرفة من يقرع الجرس من خلال هاتفك وحتى التحدث إلى الزوار عندما لا تكون في المنزل.



لكن في حالات نادرة مثل الحالة التي نحن بصددها هنا، قد تساعدك الكاميرا على كشف خداع زوجك أيضًا، فقد كشفت امرأة خيانة زوجها لها بفضل كاميرا الباب.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أوضحت إحدى مستخدمات TikTok كيف اكتشفت أن زوجها يخونها عندما شاهدت مقطع فيديو مسجل بواسطة كاميرا باب امرأة أخرى.



بدأ الفيديو المتداول الذي حصد حوالي 600000 مشاهدة ببراءة شديدة، حيث وقف الرجل في المدخل ممسكًا بزجاجة ماء في يد واحدة.



ولكنه يتوجه نحو الباب لتلقي قبلة سريعة من المرأة التي يخون زوجته معها قبل أن يتوجه إلى الطريق،لكنها تطارده وتقفز على ظهره من أجل احتضانه.



كتبت زوجته على المقطع تقول: "عندما تكتشفين خيانة زوجك بفضل كاميرا جرس الباب"، وشرحت في التعليقات كيف عثرت على الفيديو على هاتف زوجها بعدما أرسلته له المرأة لأن المشهد كان "مضحكًا".