انت الان تتابع خبر اتفرج – عبير صبري تعلن توبتها وارتداء الحجاب مرة آخري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة المصرية عبير صبري بنشر صور جديدة لها حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام .وظهرت عبير صبري مرتدية الحجاب وملابس سواء خلال تواجدها في الكعبة المشرفة، لأداء مناسك العمرة خلال هذه الأيام معلقة : من اجمل واطيب مكان في الارض ..الحمد لله… عمره لاخويا حبيبي ربنا يرحمه ويسعده بالجنه ويرحم كل الراحلين عنا

ونالت الصورة اعجاب الكثير من الجمهور وكان من بين التعليقات الجمال ربنا يتقبل حبيبتي و يسعد قلبك – تقبل الله منك صالح الأعمال وغفر لك جميع الذنوب.