خمن من تكون هذه الطفلة اصبحت من اجمل فنانات جيلها.. تزوجت فنان كبير ونجلاها دخلا عالم التمثيل من اوسع الابواب

نشرت حسابات فنية نشطة على تطبيق أنستجرام صورة لطفلة صغيرة كُتب عليها أنها صارت فنانة كبيرة وزوجة فنان كبير.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الصورة التي أثارت جدلا كبيرا في التعليقات حول هوية تلك الفنانة.

وتعود الصورة المتداولة للفنانة شهيرة أرملة الممثل المصري الراحل ​محمود ياسين، والدة النجمين عمرو محمود ياسمين ورانيا محمود ياسين.

من هي الفنانة شهيرة؟

فنانة مصرية من مواليد محافظة الزقازيق في فبراير عام 1949، اسمها الحقيقي “عائشة محمد أحمد حمدي” وتبلغ من العمر 73 عاما.

درست في معهد الفنون المسرحية، بدأت عملها في السينما عام 1970م كما قامت بتأسيس شركة إنتاج سينمائي ومثلت في الأفلام التي أنتجتها الشركة.

بدأت مسيرتها الفنّية في عام 1970م عندما قدمت دور في مسلسل بعنوان “سيداتي آنساتي”، ثم قدمت بعد ذلك العديد من الأعمال الفنية المتنوعة التي أشهرها فيلم “الجلسة سرية”، وفيلم “وصمة عار”، كما شاركت في أعمال مسرحية أشهرها: “بداية ونهاية”، كما قدمت أدوار متميزة في الدراما التلفزيونية ومن أهمها مسلسل “سنبل بعد المليون”.

وقدمت آخر أعمالها وهو فيلم “الحب بين قوسين”، واعتزلت الفن في نفس العام وارتدت الحجاب، لكنها عادت للظهور مرة أخرى في عام 2014 وقدمت دور في مسرحية بعنوان “مصر فوق كل المحن”.