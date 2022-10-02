هذا الطفل بالشعر الكثيف أصبح من أشهر فناني مصر حاليا.. لم يصل للشهرة الا بعد تجاوزه الـ 40 عاما!! قوي الملاحظة سيعرفه

كان يمثل منذ تخرجه ولم تصل له الشهرة إلا بعدما تجاوز الأربعين من عمره، كما كان مغرما بالسينما من طفولته وكان يقفز من سور السينما لمشاهدة الأفلام.

اسمه خالد جمال عبدالرحمن علي الصاوي، حاصل على ليسانس الحقوق عام 1985 من جامعة القاهرة ثم بكالوريوس الإخراج السينمائي من أكاديمية الفنون.

عمل في بداية حياته كمحام لفترة ووظيفته الحكومية الأساسية هي مخرج في التلفزيون المصري، وحاصل على أجازة بدون راتب ويجددها سنويًا لممارسة التمثيل.

وتزوج في نهاية الأربعينات من عمره وزوجته هي مي كُريّم وتصغره بسنوات وهي حفيدة الزعيم محمد كُريّم قائد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي.

وارتبط الصاوي بخطوبة 3 مرات في حياته ولكنه لم يتزوج إلا مرة واحدةن وعمل في مهن مختلفة مثل محام، ومساعد مخرج، ومؤلف تلفزيوني، ومخرج تلفزيوني، وناشط سياسي، مما جعله يرى الحياة من وجهات نظر مختلفة.

وقد بدأ الفنان خالد الصاوي حياته الفنية ببعض الأدوار الصغيرة وعمره 26 عاما، وعمل مع الفنانة نبيلة عبيد في فيلم «درب الرهبة»، وكان يؤدي دور وكيل نيابة.