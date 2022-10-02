أخيراً.. طبيب شيرين يفجر سراً مرعباً ويكشف هوية من قام بحلاقة شعرها «ع الزيرو».. ليس طليقها حسام حبيب !

قال الدكتور نبيل عبد المقصود، مدير مستشفى قصر العيني، إن الفنانة شيرين عبد الوهاب تتعامل بتلقائية وعفوية ولا تحسب الكلام قبل النطق به، وتتحدث من قلبها.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض الناس يؤولوا كلام شيرين عبد الوهاب،

موضحا أنها إنسانة عفوية وطيبة وهذا نوع من البشر غير موجود حالياوأكد الدكتور نبيل عبد المقصود، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي سابقًا، أن حلق شعر شيرين له أسباب نفسية، حيث إن هناك مشاكل نفسية تدفع أصحابها للنوم أو اليقظة الدائمة أو حلق شعره أو الأكل وزيادة الوزن



وواصل أن شيرين عبد الوهاب لديها القدرة على التفاعل مع الجمهور والعكس، حيث إن الجمهور يتفاعل مع كل سلوكياتها، مضيفا أن المفترض أن يكون الفنان مرهف الإحساس.



شيرين توجه رسالة إلى طبيبها وكانت قد تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد غيابها لفترة طويلة بسبب أزماتها التي عانت منها مؤخرا.



وأقامت شيرين حفلها الغنائي، مؤخرا، ضمن فعاليات مهرجان قرطاج، الذي يقام خلال هذه الفترة في دولة تونس.وظهرت شيرين بإطلالة لافتة، حيث أطلت بفستان أسود مكشوف من منطقة الصدر،

وأكملت إطلالتها بمجموعة من الأكسسوارات والمجوهرات الجذابة والأنيقة التي منحتها إطلالة متكاملة وزادت من جاذبيتها أيضاً.

وحرصت شيرين مع بداية دخولها الحفل على توجيه تحية خاصة لجمهورها،

بشكل مميز ومختلف، قائلة: «بحبكم أوي وحشتوني أنا كنت ميتة وحياتي رجعت بيكم»، وبكت بسبب رؤيتها لحب وتشجيع جمهورها لها.

وقدّمت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مجموعة من أغانيها الخاصة وكان من بينها أغنية «آه ياليل»،

وكانت من أكثر الأغاني التي تفاعلت معها بشكل كبير وانتشر لها فيديو والتي انتشر لها فيديو حتى ظن جمهورها أنها توجهها لأحد الاشخاص.

ورحبت شيرين بطبيبها الخاص أثناء الحفل وقدمت له الشكر وقبلت يده، تقديراً منها له لمساعدتها في المرور من أزمتها التي مرت بها مؤخراً.