صورة... الكثير لايعرف ان هذه الممثلة الشهيرة هي شقيقة الفنان أحمد العوضي سرقت الأضواء عن جميع النجمات بجمالها الصارخ..فمن تكون؟

'نالوا من الشهرة جانب'.. ربما المثل الذي ينطبق على حال بعض شقيقات الفنانين، بمواقف مختلفة، كانوا هن أبطالها، لكنهن اكتسبن ورائها شهرة، وصل صداها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب ارتباط اسمائهن بمشاهير الفن.

ويرصد 'هن'، أبرز شقيقات الفنانين التي لفتت الأنظار وجذبن أضواء الشهرة.'إيمان رمضان'، شقيقة الفنان محمد رمضان، التي عرفها الناس بعد زواجها على المهندس حسام حامد، فالشهرة ترجع لارتباط اسمها بالفنان محمد رمضان.

شقيقة زينة

نسرين رضا، هي الشقيقة الأكبر للفنانة زينة، رغم غيابها عن الأضواء والأوساط الفنية لكن اسمها ارتبط ببعض الدعاوى القضائية جاءت تضامنًا مع شقيقتها زينة ضد الفنان أحمد عز.

مريم العوضيتعد أحد الوجوه الجديدة في الفن وقد شاركت في الكثير من الأعمال حيث شاركت في مسلسل مريم، “لعبة ابليس” ،ابليس” ، “طريقي” ، كما قدمت عدد من الاعلانات أهمها شخصية “شويكار” خلال اعلان “بيبسي”.

ويعتقد كثيرون أن مريم العوضي هي شقيقة النجم أحمد العوضي زوج ياسمين عبد العزيز، لكن في الحقيقة لا تربط بينهم أي صلة والأمر مجرد تنشابه أسماء.