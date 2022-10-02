ليلى عبداللطيف تثير رعب الجميع وتبكي على الهواء مباشرة بعد تنبؤها النارية والمُميتة يشيب لهو شعر الرأس.. هذا ما سيحدث في العام المقبل 2023

حذرت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف الجميع بأخذ الحيطة والحذر، موضحة ماسيحدث بداية العام المقبل.

وزادت شهرة العرافة اللبنانية بعد أن تحققت الكثير من توقعاتها، فعادت مجدداً بتوقعات جديدة حول مصر والوطن العربي.

حيث توقعت العرافة تقدم كبير في مصر على الصعيد العسكري والاقتصادي وتحسن العلاقات المصرية التركية ، وكانت قد توقعت زيارة اردوغان للسعودية والإمارات وتحسن العلاقات ، كما توقعت الحداد في المغرب ، وحرب في السودان واحتجاجات وفوضى في تونس .

حيث توقعت العرافة تحالف كويتي صيني والصين ستقود مصالحه بين الخليج وايران وسيكون هناك زيارات عربية لإيران ، إضافة إلى توقعها تشكيل حلف عسكري عربي مشترك بين جميع الدول العربية وهو ما بدأت تظهر ملامحه بالفعل فقد أعلن الملك الأردني أنه سيتم تشكيل ناتو عربي بقيادة السعودية.

وعن توقعاتها التي تخص الوطن العربي والعالم ، فقد توقعت ليلى عبداللطيف حدوث زلزال مرعب في ألولايات المتحدة الأمريكية وسيكون أكبر كارثة تضربها ، وسيسبب الكثير من الضحايا والدمار وستكون الانظار متجه نحو البحر.

في تلميح إلى امكانية حدوث تسونامي ، وستكون المشاهد المرعبة من أفلام الكوارث الطبيعية التي شاهدها الناس واقعاً في أمريكا ، كما توقعت أن يضرب نيزك او مذنب سيضرب منطقة تقع بين أمريكا ودول مجاورة

كما توقعت العرافة اللبنانية ظهور وباء خطير في دولة وسيتم عزل هذه الدولة وستكون شبيهة بمدن الأشباح ، كما توقعت ظهور سلاح جرثومي خطير للغاية وينتقل بسرعة عبر الهواء وتفشي وباء خطير في المانيا ،

علماً أن ليلى عبداللطيف قد توقعت انتشار فيروس كورونا قبل ظهوره وتوفعت ظهور مرض جذري القردة بداية العام حيث قالت أنه سيظهر وباء متعلق بالقردة.

وبعد تلك التصريحات التي قالتها بعد أصرار امذيع يذكر بان الجمهور طالبوا بـ ايقاف الحلقة على الفور.