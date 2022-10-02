حتى لو كنت فوق 65 سنة .. ضعي زيت الزيتون مع القرنفل قبل النوم بهذه الطريقة ولن تصدقي النتائج المذهلة.. تعرف عليها الان .

تسعى كل سيدة في أن تكون دائما جميلة و لديها شكل أنيق جدا ، كما أن جمال أي فتاة أو سيدة يظهر في شعرها الطويل والناعم لهذا السبب تريد كل واحدة منهن جعل شكلها جميل دائماً، و حتى يعجب بها كل من ينظر لها، ولذلك السبب فإن كل الفتيات و السيدات يرغبون في التعرف على وصفات تجميلية تكون طبيعية حتى يحصلون على شعر طويل وكثيف وناعم بدون هيشان لهذا السبب سوف نوضح لكم خلال هذا الموضوع خلطات طبيعية و بسيطة جدا يمكنكم تحضيرها داخل المنزل لإستخدامها بكل سهولة.خلطة القرنفل وزيت الزيتون لتكثيف وتنعيم الشعر تعتبر الوصفات الطبيعية من أهم وأقوى المنتجات التي يبحث عنها الكثير من الفتيات، لهذا السبب سوف نوضح لكم طريقة استعمال القرنفل وزيت الزيتون كالآتي:-

المقادير: ما يعادل كوب واحد من زيت الزيتون الطبيعي. كمية من عيدان القرنفل. -طريقة تحضير تلك الخلطة واستخدامها:

أولا يجب أن تقومي بسحق حبات القرنفل بشكل جيد حتى تصبح مثل المسحوق الناعم جدا. كما يجب أن تحضري إناء مناسب وقومي بوضع مسحوق القرنفل بداخله و كذاك زيت الزيتون الخام الطبيعي.

يجب عليكي الإستمرار في التقليب بشكل جيد حتى يتجانس الخليط تماما مع بعضه البعض. ثم بعد ذلك عليكي أن تضعي هذا الخليط داخل حمام مائي. بعدها قومي بتسخينه على النار لمدة حوالي عشرة دقائق. عليكي أن تضعيه قبل النوم مباشرة على فروة الشعر وقومي بتدليكه لمدة عشرة دقائق. ثم قومي بغسله في اليوم التالي في الصباح بالماء.