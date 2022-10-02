شبيه عمرو دياب أستغل وجهه وجنى ثروة ضخمة.. ما فعله في دبي يفجر ضجة واسعة.

فجر شبيه الهضبة عمرو دياب وهو أحد معجبيه والمقربين جدا منه من حيث الشكل والصوت ضجة كبيرة بعمل حفلات غنائية كبيرة داخل مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

حيث احضر نور شبيه الهضبة فرقة موسيقية كبيرة مكونة من ١٢ فردا لعزف الآلات المختلفة ويتم حجز التذاكر للحفل بشكل مسبق، ويتخطى سعر تذكرة الدخول ٥٠٠ درهم إماراتي.

كما ظهر نور دياب عبر موقع الصور الشهير انستجرام وهو يروج لنفسه عن طريق فيديوهات يقوم ببثها ويظهر فيها وهو يغني جميع أغاني الهضبة الجديدة والقديمة مع تقليد حركاته على المسرح ورقصته الشهيرة.

الغريب فى الأمر هو تفاعل الجمهور معه فى الحفل بالرقص والتصفيق الحار لدرجة جعلت البعض يظن أن الحفل لعمرو دياب نفسه وليس لشبيهه.

الجدير بالذكر ان نور في كثير من الفيديوهات وهو يقوم بغناء أغنية “أنت الحظ” و”راجعين” و”أماكن السهر”و”خلينا نتبسط”. كما ظهر أيضًأ وهو يقوم بعمل البروفات مع فرقته الخاصة قبل الحفل على أغاني الهضبة وسط اندماج شديد منه قد يظن البعض أنه عمرو دياب.