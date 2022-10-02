خاص للبنات فقط.. أشياء ضرورية للغاية يجب أن تفعلها العروسة قبل نومها في ليلة الدخلة.!! ( تعرفِ عليها الان )

يجب على البنات ان يعرفن ان هناك ستة أشياء ضرورية يجب أن تفعلها كل عروس قبل ذهابها إلى السرير ليلة زفافها، ولا مانع من إشراك عريسك معك في فعلها،

من أجل تلطيف الأجواء والتخفيف من توتر الأعصاب الذي قد يكون موجودا بينكما في أولى لحظات حياتكما الزوجية.



أولاً: يجب أن تعلقي فستان الزفاف قبل نومك حتى يمكنك الاحتفاظ به في حالة جيدة من أجل ذكرى رائعة.

ثانياً: نظفي وجهك جيداً من المكياج، وحتى لو كنت مجهدة لابد أن تنظفي وجهك ولا تنامي بالمكياج على وجهك وإلا سوف تستيقظين بوجه متعب.



ثالثاً: إذا كنت تنوين السفر صباح اليوم التالي فراجعي تذاكر وجوازات السفر الخاصة بكما.

رابعاً: إذا كنت في فندق جهزي الأشياء التي تريدين إعادتها إلى بيتك حتى يمكن لوالدتك أو شقيقتك إعادتها إلى البيت دون فقدان أي شيء.

خامساً: جمدي الطبقة العليا من الكعكة الخاصة بحفل زفافك، وتناوليها أنت وزوجك في عيد زواجكما الأول، وهو التقليد الذي يقوم به عدد كبير من الأزواج في العالم.



سادساً: ضعي الهدايا بمكان واضح مع بطاقات التهنئة، واطلبي من أحد أفراد العائلة نقلها إلى منزلك.