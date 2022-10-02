عندي أموال مش عارف أوديها فين.. هاني شاكر يتباهى بثروته الضخمة.. الرقم فلكي لايصدقة عقل !

وصف الفنان هاني شاكر حصوله على جواز سفر الدومينيكان من شركة "reach immigration".

بأنه حدث مهم في حياته أقدم عليه بعدما تيقن أنه لا يشترط التنازل عن جنسيه المصرية التي يفخر بها في كل مكان، على حد تعبيره.

وعلق الفنان هاني شاكر على الانتقادات التي وجهت إليه على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار أنباء حصول على الجنسية الدومينيكية باعتبارها ملاذًا ضريبيًا، وقال ضاحكًا أثناء استضافته بـ "et بالعربي": "والله هي الأموال مش عارف أوديها فين بصراحة، والنبي ناس رايقة، أنا مش عارف أقول إيه، الكلام ده كلام فارغ"

.وتبلغ ثروة أمير الغناء العربي الفنان المصري هاني شاكر 32 مليون دولار، والتي جمعها خلال مسيرته الفنية على مدار 40 عاماً ، مع حوالي 600 أغنية.

وكان الفنان هاني شاكر، أعلن رسميا استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، عقب التراشق الذي تم في المؤتمر الذي عقدته النقابة من أجل تقديم مطرب المهرجانات حسن شاكوش، اعتذاره عن الإساءة التي وجهها إلى عازفي الإيقاع.