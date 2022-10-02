ما تضربنيش يا عم.. فيديو كشف كيف تعامل محمد رمضان ليلة ضربه وطرده من الإسكندرية يحرق مواقع التواصل الاجتماعي ويتصدر التريند !

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من جولة الفنان محمد رمضان في الإسكندرية قبل حفلته في الاسكندرية بـ 17 يوما.



وظهر محمد رمضان في مقطع الفيديو وهو يتجول في مناطق باكوس وأبو سليمان وغبريال بالإسكندرية، ويحيطه عدد كبير من جمهوره ومحبيه.

واقترب شاب سكندري من محمد رمضان، ودخل من شباك السيارة مطالبا التقاط صورة والذهاب مع الفنان.



وقام أحد الأفراد المحيطين بمحمد رمضان، بمحاولة إبعاد الشاب لكن الشاب السكندري صرخ قائلا: "ما تضربنيش يا عم ما تضربنيش أنا بحبك يا رمضان أنت مثلي الأعلى.. أنا رايح وراك الكنيسة".



حملات ضد حفل محمد رمضان بالإسكندرية وكانت قد تداول العديد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي، منشورات تحمل صورة لافتات حفل محمد رمضان بمحافظة الإسكندرية، وتم وضع علام خطأ عليها، وحملت تلك المنشورات عبارات وهشتاج «إسكندرية لا ترحب بك» بلد سيد درويش لا ترحب بإقامة هذا الحفل، مطالبين بإلغاء الحفل المقرر إقامته في 7 أكتوبر القادم.



كما انتشرت أيضا بعض الأنباء بأنه لم يتم بيع سوى 20% من تذاكر الحفل وأن الجهة المنظمة تدرس قرار إلغاء الحفل، وهو ما نفته الجهة المنظمة ورمضان أيضًا.

وحرص الفنان محمد رمضان الرد على حملة "إسكندرية لا ترحب بيك" التي شهدتها مواقع التواصل الحملة المناهضة، للحفل الذي أعلن "رمضان" عن إقامته في الإسكندرية، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وقال محمد رمضان في مقطع فيديو له عبر صفحته الشخصية موفع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "مساء الخير عليكم جميعا، السيد محافظ الشرقية السابق بيدعم حملة إسكندرية لا ترحب بيك، والجرايد الرسمية المصرية بتدعم الحملة".



وأضاف: "الشركة المنظمة للحفلة باعت 70% من التذاكر، مع إن الحفلة كمان 17 يوم يعني لسه بدري، حلو يا سيادة المحافظ أنا اتقالي إسكندرية لا ترحب بيك".



وأكمل حديثه قائلا: "أنا هقوم ألبس دلوقت وأنزل إسكندرية، وربنا يقدرني وأدخل جوه كل منطقة دلوقتي في إسكندرية أتاكد، هل الشعب لما بيطلب حاجة هتعمل زيي دلوقتي وتنزل الشارع،

وتسأل الغلابة تقولهم إنتوا فعلا زعلانين من ده ولا لأ".وتابع: "أنا سمعت إن اسكندرية لا ترحب بيك وحضرتك بتدعم الحملة، أنا نازل إسكندرية دلوقتي على رجلي من غير بنئادم حراسة".