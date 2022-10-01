من نجمة شهيرة إلى سائقة تريلا.. ملكة الجمال التي تخلت عن نجوميتها وصدمت الجميع..شاهد من تكون؟؟

حصول على اللقب منذ 4 سنوات حصلت «ميلي» على لقب ملكة جمال إنجلترا في عام 2018 وكان عمرها 18 عاما، لكنها منذ طفولتها تعمل في قيادة الجرارات، ولدت ميلي لعائلة لها خبرة كبيرة في مجال الأزياء فوالدتها عارضة أزياء سابقة في مدينة إيستوفت، لينكولنشاير الإنجليزية وبفضل حبها للمغامرات وتجربة الأشياء الجديدة قررت التخلي عن لقبها وهو ملكة جمال إنجلترا من أجل الخوض في المهنة التي يسيطر عليها الرجال في إنجلترا، وهي قيادة الشاحنات الثقيلة، ولأنه لا يمكنها الجمع بين مهنتين أو لقبين، تخلت عن لقب ملكة الجمال الذي حصلت عليه منذ أربعة أعوام.

عملها في قيادة الشاحنات قالت ميلي: «بدأت في قيادة الجرارات والشاحنات الكبيرة عندما كنت طفلة، كان الأمر مضحكا، وسخر مني الجميع لكن فيما بعد أصبح الأمر محببا لي، بدأت في قيادة إحدى الشاحنات في المزرعة الخاصة بعائلتي ومن ثم خرجت بها في رحلة» هكذا قررت ميلي تغيير حياتها وبدء مغامرة جديدة بعدما جمعت قدرا لا بأس به من المال، أما عن السبب الذي جعلها تقوم بهذه المغامرة بتخليها عن الموضة والأزياء ولقب ملكة جمال بريطانيا الذي حصلت عليه هو قلة عدد سائقي الشاحنات الكبيرة في إنجلترا بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى أن العمل في هذه المهنة حكر على الرجال هناك، والسبب في حبها العمل على الجرارت بالتحديد هو حبها للزراعة: «أحب الزراعة جدا وأعلم أني قد لا أبدو كمزارعة لكنها أحبها وأحب قيادت الجرارت الكبيرة في مزرعتنا».