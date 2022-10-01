بنات الراحل المنتصر بالله الـ 3 يخطفن الأنظار في ظهور نادر بجمالهن الصارخ.. المفاجأة بزوجته الفنانة الشهيرة التي اعتزلت لأجله

رغم إصابته بجلطة في المخ في عام 2008، إلا أنه لم يستسلم بسبب حبه للتمثيل، وشارك بأدوار بسيطة قبل وفاته فى الإذاعة والتلفزيون، فظهر كضيف شرف في سيت كوم راجل وست ستات، والمسلسل الإذاعي عوام علي بر الهوا.

الفنان المصري المنتصر بالله ظل عالقاً دائما في اذهان الجمهور بأعماله الكوميدية التي لا ينساها محبيه، فهو واحد من الفنانين القلائل الذي كان له طابع كوميدي خاص به لم ينافسه أحد عليه.الجمهور لا يعرف الكثير عن الفنان المصري المنتصر بالله، فحياته الشخصية لا يحب الفنان الحديث عنها، فهو مشهور بأبوالبنات، فله ثلاث بنات، ولا تشبه أي واحدة منهن، ولم يظهر الفنان مع بناته إلا في واحدة من المناسبات القلائل.

المنتصر بالله متزوج من فاطمة كساب، والتي كانت تعمل بالوسط الفني، وقال عنها الفنان أنه عندما رآها قرر أن يتزوجها، ولذلك اعتزلت الفن من أجله ولم تحقق احلامها الفنية.

ورحل الفنان المنتصر بالله، عن عالمنا متأثرا بجلطة بالمخ ظل يعانى منها لنحو 12 عاما قبل رحيله في 26 سبتمبر 2020 عن عمر يناهز 70 عاما.