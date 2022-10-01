إلهام الفضالة تُفزع جمهورها بوجه منتفخ وأنفها مشوه.. الفنانة تكشف ما حدث لها بكل صراحة..

الفنانة الكويتية إلهام الفضالة صدمت جمهورها بعد ظهورها في أحدث ظهور لها، بوجه منتفخ وأنفها مشوه، ما أثار الجدل بين محبيها حول خضوعها لجلسة فيلر.

ونفت إلهام أن تكون قد خضعت لحقن الفيلر في وجهها، من خلال فيديو نشرته على حسابها الخاص في موقع "سناب شات"، أكدت من خلاله أنها لا تحب أن يكون وجهها منتفخًا. وردت إلهام الفضالة من خلال فيديو لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، على بعض المتابعين مؤكدة أنها لا تحب أن يكون وجهها منتفخًا.

وأشارت الفضالة إلى أنها تمتلك خدود متتلئة منذ أن ظهرت قائلة: "ما أحب النفخ أنا أحب وجهي مثلث، أنا عندي خدود من أيام ما طلعت".

وتابعت الفنانة الكويتية قائلة: "أنا أحب الوجه هذا أنا ما في نقطة فيلر أنا معروف متابعيني أني لا أحب هذا الأمر، لا بنفخ ولا شيء".