هذا السر الخطير أخفته الفنانة بوسي عن زوجها نور الشريف ومات دون أن يعرفه.. لن تصدّق ماهو.!! (تفاصيل صادمة)

قصة حب كبيرة، كان شاهدًا عليها جمهور كبير لنجمين شهيرين، جمعتهما العديد من الأفلام السينمائية، التي أظهرت عشقهما لبعضهما من خلال ملامحهما التي كادت تضئ من توهج الحب.



الفنان الراحل نور الشريف، وزوجته الفنانة بوسي، التي كانت قصة حبهما أسطورية، رغم رفض والدي بوسي له في بداية الأمر لأنه لم يكن غنيًا، وكانا يريدان لها أن ترتبط برجل أعمال يهيئ لها حياة كريمة مريحة، إلا أنه ظل يحاول وظلت هي ترفض الزواج من غيره، مهددة بالانتحار في حال رفضوا مجددًا.

تدخل الأصدقاء في محاولة لإقناع والدي الفنانة بوسي، بالزواج من نور الشريف، لتتم خطبتهما يوم عيد ميلادها عام 1972م، ثم الزواج وإنجاب بناتهما «مي» و«سارة»، ويعيشا حياة طبيعية إلى جانب أعمالهما الفنية في الوسط الفني، وانفصلنا في عام 2006م، ولمدة 8 سنوات، دون أن يذكرا سبب الانفصال.



سر أخفته بوسي عن نور الشريف قبل وفاة الفنان الراحل نور الشريف، عام 2015م، عن عمر يناهز 69 سنة، مر بفترة صعبة صراع مع المرض، لكنها قررت إخفاء حقيقة مرضه عنه حتى وافته المنية، فكان «نور» مصابا بسرطان الرئة، لكنهم أخبروه أنه مصاب بـ التهاب في الرئة ويذهب لتلقي العلاج.

وخشيت الفنانة بوسي وأسرة نور الشريف عليه من الإصابة بالاكتئاب، وان تزداد حالته النفسية سوءًا ولا يستجيب للعلاج، فقرروا إخفاء حقيقة مرضه عنه، ظننًا منه أنه سيستجيب للعلاج ويًشفى أيضًا في حال تحسن حالته النفسية، مثلما فعل في المرة السابقة.



وكان نور الشريف في وقت سابق لمرضه بسرطان الرئة، قد أُصيب بتجمع ماء حول الرئة، وبالفعل شفي منه بالعلاج.



من هو نور الشريف؟

محمد جابر محمد عبد الله الشهير باسم نور الشريف من مواليد 28 أبريل 1946، ممثل، ومنتج، ومخرج مصري، واحدًا من أبرز المُمثلين في تاريخ السينما المصرية الحديثة، وأهم من جسد الشخصيَّة المصريَّة بِكُل أشكالها الاجتماعيَّة على شاشة السينما.



قدَّم خلال مشواره الفني الطويل العديد من الأعمال الخالدة في تاريخ السينما، والتلفزيون، والمسرح، وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات حتَّى لُقِّب بِـ«صائد الجوائز». كما لهُ سبعة أفلام في قائمة أفضل مئة فيلم مصري حسب استفتاء شارك فيه العديد من النُقاد المصريين سنة 1996.

تُوفي نور الشريف في يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2015، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، عن عُمر يناهز 69 سنة.