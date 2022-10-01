اتفرج- انت الان تتابع خبر جيجي حديد .. بالصور الكشف عن علاقتها الغرامية مع ليوناردو دي كابريو والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثارت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد الجدل خلال الدقائق الماضية، حول علاقتها بالفنان العالمي الأميركي ليوناردو دي كابريو، خاصة بعد تداول مجموعة من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي التي تشير إلي ارتباطهما.وتداول رواد السوشيال ميديا صور للنجم ليوناردو دي كابريو هو يزور جيجي حديد خلال تواجده في العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في أسبوع الموضة هناك.

وظهرت العارضة الأمريكية عند الساعة العاشرة مساء وكانت تبدو عليها السعادة وكانت تتحدث إلى المصورين. ولكن في تمام الساعة الواحدة صباحًا لقطت بعض الكاميرات لليوناردو وهو يغادر الفندق نفسه ولكنه حاول إخفاء وجهه.

ثم شوهد ليوناردو وهو يدخل إلى أحد النوادي الليلية قبل أن يعود إلى فندق The Costes Hotel، والذي أمضى فيها ما يقارب الساعة كاملة.