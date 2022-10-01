سألوا كندة علوش :( إيه الممنوع فـي أوضـة النـوم)؟.. فأجابت دون ذرة خجل وبكل جرأة...لـن تصدق ماالذي قالته.! !

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة كندة علوش اثناء حلولها كضيفة مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا في برنامجها لايف من الدوبلكس.



وتطرقت الفنانة كندة علوش إلى الحديث عن العديد من التصرفات التي تتسبب في مضايقة زوجها الفنان عمرو يوسف، مؤكدة أن اكثر ما يضايقه هو كثرة الكلام والحديث وخاصة في غرفة النوم.

فتابعت كندة علوش قائلة:” مش بيحب الكلام الكثير وخاصة في أوضة النوم، مانعني تماما من الكلام في أوضة النوم بيحب الهدوء”،

لتقاطعها أبلة فاهيتا قائلة:” كدة هاتضطريني اسأل عن حاجات هاموت وأسأل عنها”، لتنفجر كندة من الضحك أمام الجميع.