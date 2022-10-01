لن تصدقوا كم عمر أحمد مكي اليوم !! وهذه حقيقة رفضه الصلاة لله طوال حياته ..تفاصيل وخفايا أكثر

في ذكرى ميلاد الفنان أحمد مكي الموافق فيه 19 حزيران (يونيو) ، احتفل النجم الكبير مع جمهوره بهذه المناسبة وعلى طريقته الخاصة.

وقام الفنان مكّي بنشر مقطع فيديو لأحد مشاهد مسلسل "الكبير أوي"، ظهر فيه وهو يرقص مع الفنان حسين أبو الحجاج (أشرف) احتفالاً.

مكّي الذي وصل عمره الـ42 عاماً كتب قائلاً: "شكراً لكل الناس اللي بعتتلي معايدات عشان عيد ميلادي... الله يسعدكم زي مابتسعدوني بكلامكم... متشكر جداً".

وما لا يعرفه الكثير عن الفنان أحمد حلمي هو شدة تمسكه بتعاليم الدين الإسلامي وحفاظه على الصلوات كما يؤكد هو في أكثر من لقاء متلفز وهو ما يتنافى مع بعض تصورات الجمهور.

هذا وقام الفنان الشهير أحمد مكي بتأليف العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، وله العديد من الأفلام التسجيلية الناجحة التي حاز على العديد من الجوائز عليها.