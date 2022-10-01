جرب هذه الخلطة الصاروخية لإنبات وملئ فراغات الشعر ومقدمة الرأس لنمو بلا توقف وبسرعة البرق.. اليكم طريقة الإستخدام

يمكن الحصول على وصفة طبيعية لإنبات الشعر لأن المواد الطبيعية هي الأفضل لذلك ينصح بها خبراء التجميل لأن هذه الوصفة تتكون من مواد طبيعية وتحتاج هذه الوصفة إلى مجموعة من الزيوت الطبيعية التى ليس لها أى ضرر مع بعض من مواد الآمنه والتى تتكون من زيت الخروع وزيت الأركان وزيت خشب الصندل والكركم والفازلين.

يعاني الرجال بشكل خاص من الصلع كما تعاني منه بعض النساء بسبب عوامل وراثية أو بسبب استخدام الحرارة بشكل مبالغ فيتساقط الشعر بعد تلفه بالحرارة وليتم علاج مشكلة الصلع وتساقط الشعر فلابد من إستعمال الوصفات الطبيعية المناسبة والتي تحتوي على مكونات تعمل على إعادة إنبات الشعر والبيبي هير .

والان سنقدم لكم اعظم الوصفات الطبيعية والمجربة والتي ستعمل على إنبات الشعر بوقت قياسي وكل ما عليكم هو الالتزام بالتعليمات الأتية .

مكونات وصفة لإنبات فراغات الشعر:

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الأركان

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من زيت خشب الصندل إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الكركم

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من زيت السمسم

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الزبادى

إليكى طريقة عمل وصفة لإنبات الشعر

أولا يجب أن نقوم بغسل وتنظيف الشعر جيدا وإزالة أى زيوت أو كريمات بالماء الدافئ ثم يتم تجفيفه بالمنشفة.

ثم نأتى بوعاء لعمل الخلطة ثم نضع به زيت الخروع وزيت الأركان وزيت خشب الصندل وزيت الزيتون وزيت السمسم ويتم التقليب.

وبعد ذلك نقوم بإضافة الكركم والفازلين والزبادى ثم يتم مزج جميع المكونات مع بعضها البعض ونحصل على وصفة لإنبات الشعر.

ثم نقوم بدهن الخلطة على الشعر وخاصة يتم التركيز فى فروة الرأس وفى المناطق التى يكثر بها الفراغات.

ثم نتركها لمدة ساعة، وبعدها نقوم بغسل الشعر بالماء، ويكرر إستخدام الخلطة يوم بعد يوم حتى يتم إنبات الشعر ويظهر بشكل كثيف.