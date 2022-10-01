بعد قرابة 50عام زواج .. سيدة سعودية تكشف أغرب رسالة تركها زوجها والتي جعلتها تنهار على الفور وتحاول الانتحار.. لن تصدق ماوجدت فيها !

كشفت مواطنة سعودية تفاصيل قصتها العجيبة والغريبة بعد زواج دام 45 عام، ورسالة زوجها الأخيرة لها قبل الطلاق.



وقالت سيدة تدعى “أم حسام” خلال اتصال مع برنامج “بعد المنتصف” على إذاعة “إم بي سي إف إم”:

“قصتي عجيبة وغريبة؛ تزوجت وأنا عمري 16 سنة وعشت مع زوجي 45 سنة”وأضافت “أم حسام” “آخر شيء كنت أتوقعه هو الفراق بعد هذا السنيين الطويلة من جانب زوجها والكلمة الأخيرة اللي قالها (النفس طابت)” دون أن يوضح مقصده منها.



وأوضحت السيدة السعودية أنها أصيبت بصدمة من قرار زوجها ” وصابني صمت عظيم وجلست ثلاثة أيام أستوعب الكلمة ما عاد قولت شيء،فكرت بالانتحار ومسكت خيري وشري”.



وعن وضعها في الوقت الحالي قالت “أم حسام”: “الحمد لله ربي عوضني في بناتي وأولادني وأنا بصحة جيدة وأنا عايشة مع أولادي”، مضيفة “هذه الدنيا كل شئ فيها غريب وعجيب”.



وكان المحامي السعودي فهد العنزي قال في لقاء قبل أيام في برنامج “يا هلا” المذاع عبر قناة روتانا خليجية إن حالات الطلاق زادت بشكل كبير في السنوات الأخيرة مشيرا أنه أصبح هناك 7 حالات كل ساعة حسب آخر إحصائية بوزارة العدل عام 2021.

وحول أسباب زيادة حالات الطلاق أوضح العنزي أن هناك أسباب متعددة منها عدم توافق المستوى العلمي بين الطرفين وعدم احترام الحوار بينهما وعدم مبادرة أحدهما بالتنازل.



بالإضافة إلى الزيادة متطلبات المرأة عن السابق مضيفا “في السنوات الأخيرة الزوجة طلباتها صارت أكثر، قديمًا المرأة كانت تقدر زوجها الآن لأ”.