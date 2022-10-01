علامات الساعة تظهر في الاردن حفل زفاف اسطوري يتحول الى كارثة كبيرة.. ما حدث للعروسة في غمضة عين أحزن كل الأردنيين!

انتشر مقطع فيديو، يُوثّق لحظة اندلاع مشاجرة جماعية وُصفت بأنها عنيفة، في إحدى صالات الأفراح في العاصمة الأردنية عمّان.

وأظهر الفيديو تشابك المتشاجرين بالأيدي، وانتقال المشاجرة بعد ذلك إلى خارج الصالة، بعد خروج المدعوين منها في الشارع العام.واضطرت العروس إلى المغادرة مع ذويها، بعد المشاجرة التي لم تتضح أسبابها.

وأثار مقطع الفيديو، تفاعلاً واسعاً بين النشطاء على موقع “تويتر”.وقالت “هناء”: “لا فرح سالمين من غضبه ولا مشكلة سالمين من غضبها ما حدث بصالة الافراح الى ب تلاع العلي اكد لى ان الاردن وما فيها صايبتهم عين قوية والله اعلم ..

اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق”.وتساءل “مالك”: “ماذا يحدث في تلاع العلي .. الله يلطف بهالبلد”.