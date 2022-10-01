هل تتذكرون فيلم (فرح) بطولة النجمة مي عزالدين .. لن تصدقوا كيف اصبحت الطفلة التي شاركتها البطولة الان بعدما تزوجت .. والذي سيصدمكم اكثر هوهوية والدها الفنان الشهير..!

الطفلة الشقية المرحة التي تمتعت بالجمال والرقة ونالت إعجاب الجميع بأدائها وغنائها وتوقع الكثير لها مستقبل فني حافل ولكن علي العكس تماما قدمت أعمالا بسيطة واختفت تماما عن الأنظار.

اسمها الحقيقي هو نور إحسان التركي، فهي أبنة الفنان القدير احسان التركي وتألقت نور في فيلم فرح مع مي عز الدين وأحمد هارون وفاجأت الجميع بمواهبها المختلفة وحققت حينها شهرة كبيرة للغاية.

ولكن بدايتها كانت من خلال تقديم العديد من الاعلانات ف اكتشفها المخرج أحمد المهدي وعمرها ثلاث سنوات فقط، كما سبق وشاركت في بعض البرامج.

أول اعمالها الفنية التي شاركت فيها كان شباب أون لاين الجزء الأول وجدت شخصية فريدة الطفلة الشقية.

ولكن هناك نقطة انطلاق في مشوارها الفني وهي عندما شاركت في فيديو كليب أغنية “بابا فين” التي حققت وقتها نجاح كبير ومنحتها نجومية كبيرة وشهرة هي وكل الأطفال المشاركين في الأغنية.

وأكدت نور ان والدها كان يصطحبها معه دائما إلي الاستديو أثناء التصوير فكانت تحفظ ادواره وترددها ولهذا شجعها كثيرا. ولكن مشاركتها في مسلسل العطار والسبع بنات أظهرت موهبتها الفنية وجعلتها تحقق نجاح كبير وقد رشحها للدور المخرج محمد النقلي.

وبعدها شاركت في فيلم الفرح عام 2004 مع مي عز الدين وأحمد هارون، وكان آخر أعمالها عام 2006 فيلم “هو جري ايه” ولكنه لم يحقق نجاح جماهيري كبير ومن بعدها غابت تماما عن الساحة الفنية ولم تشارك في أعمال أخري.

و بعد سنوات طويلة من الغياب تم تداول صورة لها وهي شابه كبيرة وقد تغيرت ملامحها ولكنها ظلت تحتفظ بجمالها.